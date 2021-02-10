Каким будет iPhone 14? Обещают новый дизайн

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iPhone 14 может избавиться от моноброви

Apple совсем недавно представила серию iPhone 13 и первые покупатели только начали получать новинки. Изменений не так много и чего-то революционного нет, но сама компания уверена, что это никак не помешает популярности новеньких iPhone. Тем временем нам обещают любопытные и «драматические» изменения в iPhone 14. Во всяком случае известные информаторы распространяют именно такую информацию.

Нам обещают много нового и в числе изменений говорят об отказе от mini-версии в пользу доступной Max-вариации. Издание Bloomberg вторит прочим источникам, утверждающим, что наконец-то в следующем году iPhone 14 распрощается с монобровью в пользу круглого отверстия под фронталку. В сети нет недостатка в визуализациях как это может быть исполнено.

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Присоединился к потоку рендеров и известный сетевой информатор Ice Universe. Он выложил концепт, как Apple может обыграть исполнение фронтальной камеры и датчиков для работы системы Face ID. Смотрится достаточно странно и сложно назвать такое решение визуально приятным. Есть вероятность, что компания найдет решение, как разместить датчики под поверхностью дисплея и тогда все будет выглядеть чуть симпатичнее.

Концепт от Ice Universe

Поговаривают, что в «прошках» рамку из нержавеющей стали заменят на титановую, а кнопки на торцах iPhone 14 Pro Max будут круглой формы. Основная камера будет меньше возвышаться над тыльной крышкой и в качестве главного обещают датчик на 48 Мп. Работать новинки должны на новом чипе, изготовленном по 4-нанометровому техпроцессу. А вот появление дисплейного сканера отпечатков пальцев в iPhone откладывается до 2023 года.

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Не забываем, что это ранние слухи, которые в итоге так могут и не воплотиться в жизнь. Сама Apple на данный момент не знает, каким будет iPhone 14. Прототипов и задумок может быть несколько, но финальный вариант будет утвержден не ранее следующего года.

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Источник: phonearena