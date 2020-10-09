Какими будут новинки из серии iPhone 12. Новые подробности

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Характеристики и ценники iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini

13 октября состоится осенняя презентация Apple, на которой компания покажет серию iPhone 12. Оставшиеся дни до ивента инсайдеры используют для того, чтобы раскрыть все подробности о новинках. Сегодня отличился инсайдер с ником Kang, которому удалось раздобыть сведения о характеристиках и ценах на iPhone 12.

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Источник подтвердил, что новая серия будет включать четыре модели:

самый младший iPhone 12 mini обладает 5,4-дюймовым дисплеем и сдвоенной камерой ширик + ультраширик с диафрагмой f/1.6. Он будет доступен в белом, черном, синем, красном и зеленом цветах. Пользователям предложат на выбор версии с 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб памяти по цене от $699;

iPhone 12 предложит экран диагональю 6,1 дюйма и камера также сдвоенная: широкоугольный + сверхширокоугольный с апертурой f/1.6. Цветовая палитра включает пять цветов: белый, черный, зеленый, красный и синий. Ценник будет стартовать с отметки с $749-799;

iPhone 12 Pro оснастят 6,1-дюймовым экраном и тройной тыльной камерой, где помимо ширика предложат сверхширокоугольный датчик и телеобъектив. Цветовых исполнений будет четыре: синий, золотистый, серебристый и графитовый. В базовой версии смартфон будет стоить $999;

iPhone 12 Pro Max укомплектуют экраном диагональю 6,7 дюйма и тыльной камерой с тремя датчиками, где будет телеобъектив для 3-кратного увеличения и LiDAR.

Все четыре модели будут работать в сетях пятого поколения, предложат поддержку беспроводной 15-ваттной зарядки и дисплеи Super Retina XDR, прикрывать которые будет стекло и керамическим покрытием. В продажу iPhone 12/iPhone 12 Pro поступили 23-24 октября, mini-версия появится на прилавках магазинов 13-14 ноября, а вот iPhone 12 Pro Max можно будет приобрести с 20-21 ноября.

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Источник: mydrivers