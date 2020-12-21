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По своим характеристикам камера OnePlus 9 будет близка к Huawei P40 Pro

Несмотря на то, что флагманы OnePlus позволяли делать неплохие снимки, но их редко упоминали, когда речь заходила о камерофонах. Компания научилась создавать добротные флагманы, но похвастаться лучшей и качественной камерой они не могли. OnePlus полна решимости переломить эту ситуацию и помогать ей в этом будет немецкая компания Leica, которая причастна к тому, что флагманы Huawei стали королями мобильной фотографии на рынке.

Возможно, первые плоды сотрудничества двух компаний мы увидим уже в серии OnePlus 9, чей дебют обещают в марте следующего года. Сможет ли тот же OnePlus 9 Pro посостязаться за титул лучшего камерофона на рынке, узнаем не скоро. Зато уже сейчас благодаря инсайдерам мы можем рассказать, какой будет камера OnePlus 9.

Источник указывает на то, что на тыльной стороне установят систему из трех модулей, где в роли главного будет выступать 50 Мп сенсор со светосилой f/1.9. Дополнять его будет сверхширокоугольный датчик на 20 Мп с диафрагмой f/1.8 и телеобъектив на 12 Мп с апертурой f/3.4 и оптическим стабом. Обещан также продвинутый режим ночной съемки.

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Какой датчик будет выступать в роли главного, точной информации нет. Но сама схема модулей напоминает ту, что используют Huawei P40 Pro с той лишь разницей, что у флагмана Huawei ширик на 40 Мп и есть ToF-датчик.

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Источник: slashleaks