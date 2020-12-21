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Какой будет камера OnePlus 9

21.12.2020 1262 0

По своим характеристикам камера OnePlus 9 будет близка к Huawei P40 Pro

Несмотря на то, что флагманы OnePlus позволяли делать неплохие снимки, но их редко упоминали, когда речь заходила о камерофонах. Компания научилась создавать добротные флагманы, но похвастаться лучшей и качественной камерой они не могли. OnePlus полна решимости переломить эту ситуацию и помогать ей в этом будет немецкая компания Leica, которая причастна к тому, что флагманы Huawei стали королями мобильной фотографии на рынке.

 

Возможно, первые плоды сотрудничества двух компаний мы увидим уже в серии OnePlus 9, чей дебют обещают в марте следующего года. Сможет ли тот же OnePlus 9 Pro посостязаться за титул лучшего камерофона на рынке, узнаем не скоро. Зато уже сейчас благодаря инсайдерам мы можем рассказать, какой будет камера OnePlus 9.

 

Какой будет камера OnePlus 9 – фото 1

 

Источник указывает на то, что на тыльной стороне установят систему из трех модулей, где в роли главного будет выступать 50 Мп сенсор со светосилой f/1.9. Дополнять его будет сверхширокоугольный датчик на 20 Мп с диафрагмой f/1.8 и телеобъектив на 12 Мп с апертурой f/3.4 и оптическим стабом. Обещан также продвинутый режим ночной съемки.

 

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Какой датчик будет выступать в роли главного, точной информации нет. Но сама схема модулей напоминает ту, что используют Huawei P40 Pro с той лишь разницей, что у флагмана Huawei ширик на 40 Мп и есть ToF-датчик.

 

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Источник: slashleaks

OnePlus 9 OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.12.2020

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Какой будет камера OnePlus 9