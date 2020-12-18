OnePlus возьмет на вооружение одну из фишек камерофонов Huawei

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OnePlus договорилась с Leica о сотрудничестве

Немецкая компания Leica с выпуска Huawei P9 стала постоянным партнером Huawei и начала помогать китайцам доводить до совершенства фотовозможности смартфонов. То, что оптика многое решает в камере мобильного устройства, понимают и в OnePlus. Поэтому на помощь позвали Leica.

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Известный инсайдер @RODENT950 сообщил о том, что OnePlus намерена использовать в своих будущих смартфонах разработки Leica. Сама компания никак не комментирует эти слухи и, возможно, приберегает эту новость до релиза серии OnePlus 9, который может пройти в марте 2021 года. Ранее ее глава в своих интервью говорил о желании компании больше внимания уделить камерам и вывести их на новый уровень.

После того как Huawei практически сошла с дистанции на глобальном рынке, целый ряд крупнейших вендоров не прочь оттяпать долю компании. Вакантным окажется и место производителя лучших камерофонов на рынке, этим и объясняется то, что целый ряд китайских компаний устремились доводить до ума камеры смартфонов. Так, Vivo позвала на помощь Zeiss, которая вот уже долгое время сотрудничает с Nokia.

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Следующий год обещает быть интересным и развернется состязание за звание лучшего камерофона на рынке. Возможно, флагман OnePlus наконец-то окажется в элите тех, кто предлагает в своих устройствах продвинутые фотовозможности.

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Источник: twitter