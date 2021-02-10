Какой может быть раскладушка Xiaomi с гибким дисплеем

427

Дизайн вполне реалистичный

После двух лет слухов в марте нынешнего года Xiaomi наконец-то выпустила складной Mi Mix Fold. Форм-фактором и механизмом складывания он схож с Samsung Galaxy Z Fold 2. Поговаривают, что компания готовит теперь не только второе поколение Mix Fold, но и хочет выпустить свой аналог раскладушки Galaxy Z Flip 3. Очередной патент компании показал, как может выглядеть смартфон.

Читать также: Xiaomi предложит больше компактов в 2022 году ﻿

Патентная документация была найдена в Китайской национальной ассоциации по интеллектуальной собственности. Она содержит эскиз, демонстрирующий дизайн смартфона в форм-факторе раскладушки, где на внутренней стороне установили гибкий дисплей и есть вырез под фронтальную камеру.

На тыльной стороне предложили двойную тыльную камеру и небольшой дополнительный дисплей. Нижняя грань стала пристанищем для порта USB Type-C, микрофона, динамика и слота для двух симок. Привычно видеть на правой грани качельку регулировки громкости и клавишу питания. Действительно ли компания выпустит смартфон в таком дизайне, достоверной информации нет.

Читать также: Эти устройства обновят до MIUI 13

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: gsmarena