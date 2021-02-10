Какой может быть раскладушка Xiaomi с гибким дисплеем
Дизайн вполне реалистичный
После двух лет слухов в марте нынешнего года Xiaomi наконец-то выпустила складной Mi Mix Fold. Форм-фактором и механизмом складывания он схож с Samsung Galaxy Z Fold 2. Поговаривают, что компания готовит теперь не только второе поколение Mix Fold, но и хочет выпустить свой аналог раскладушки Galaxy Z Flip 3. Очередной патент компании показал, как может выглядеть смартфон.
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Патентная документация была найдена в Китайской национальной ассоциации по интеллектуальной собственности. Она содержит эскиз, демонстрирующий дизайн смартфона в форм-факторе раскладушки, где на внутренней стороне установили гибкий дисплей и есть вырез под фронтальную камеру.
На тыльной стороне предложили двойную тыльную камеру и небольшой дополнительный дисплей. Нижняя грань стала пристанищем для порта USB Type-C, микрофона, динамика и слота для двух симок. Привычно видеть на правой грани качельку регулировки громкости и клавишу питания. Действительно ли компания выпустит смартфон в таком дизайне, достоверной информации нет.
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Источник: gsmarena
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