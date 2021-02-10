Xiaomi предложит больше компактов в 2022 году

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Компания осознала, что маленькие смартфоны удобны и нужны

Несмотря на то, что среди фанатов Xiaomi есть те, кто не прочь увидеть что-то более компактное в исполнении компании, она долго упиралась и следовала тренду на увеличение диагоналей. Да, большие и очень большие устройства продаются хорошо, но компакты по-прежнему нужны большому количеству людей. Своего рода фидбэком на просьбы фанатов станет выход Xiaomi 12 и Xiaomi 12X.

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Смартфоны должны комфортно умещаться в руке, а большим пальцем можно будет дотянуться до любой точки 6,28-дюймового экрана, что невозможно сделать с более крупными моделями. Компания активно форсит тему того, что Xiaomi 12 один из компактных флагманов на рынке и намерена и дальше развивать тему устройств с дисплеями небольшой диагональю.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что в 2022 году компания выпустит несколько относительно компактных моделей. Причем появятся такие устройства и в среднеценовом сегменте. Заявлено, что это будут качественные панели. Что это будут за модели и частью каких линеек они станут, узнаем уже в следующем году. Сегодня же все внимание будет приковано к презентации MIUI 13 и серии Xiaomi 12. Уповаем на адекватный ценник и то, что он будет ниже предсказанных инсайдером.

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Источник: weibo