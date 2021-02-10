Какой он Android-люкс: обозреваем Oppo Find X3 Pro

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Как-то так сложилось, что смартфоны Oppo мы обходим стороной. Причин для этого несколько, но ключевая — дороговизна. Многие пройдут мимо флагмана Oppo Find X3 Pro. И это несмотря на то, что в нем самое мощное «железо», 10-битный экран, максимальная водозащита и микроскоп. Но познакомиться с этой моделью будет совсем не лишним и узнать есть ли в ней что-то, что сделают ее привлекательной даже при высоком ценнике.

В плане дизайна специалисты Oppo поступили достаточно хитро и это позволило выделить смартфон на фоне прочих устройств. В Oppo Find X3 Pro предложили тыльную панель без швов, где основная камера с большими объективами в виде небольшого островка, который плавно переходит в корпус. И такого оформления нет ни у кого.

Дисплей тут топовый. Есть 120 Гц в максимальном разрешении QuadHD+, «тач» на 240 Гц и 10-битное отображение картинки. Оцените ли вы все эти навороты? Вряд ли. Главное знайте, что в Oppo Find X3 Pro крутейший на рынке дисплей, но не самый-самый на рынке.

В плане «железа» смартфон «упакован» по последнему слову флагманской моды. Игры «летают» и приложения открываются без проблем, и все с максимальными настройками и приличной кадровой частотой. На тыльной стороне Oppo Find X3 Pro установили типичный набор датчиков: обычный, широкоугольный, телеобъектив и макродатчик. Но макро тут не для количества, это рабочий сенсор. Это смартфон с микроскопом, и он видит объекты на расстоянии 1 мм.

Объективно, смартфон не слишком удивляет качеством съемки — это все же околофлагманский уровень, не сравнимый с тем, что показывают А-бренды. При естественном освещении фоточки получаются яркими, контрастными и насыщенными. Не аутсайдер камера и в условиях дефицита света, но качество снимков все же снижается.

Каких-то ярких и безусловных козырей у Oppo Find X3 Pro на фоне актуальных флагманов нет. Бодаться с ними он не может. И прежде всего, против смартфона играет его ценник. Он не про техническую часть, а про ощущения. Нужны эмоции — это ваш выбор. Прагматичны и не падки на яркую «обертку» — проходите мимо. Больше и подробно — на видео.