Какой смартфон купить в 2020. ТОП 3 лучших предложения!

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Помогаем определиться, какой смартфон купить в 2020 году. Топ 3 смартфона для покупки!﻿

Сегодня, во времена коронакризиса, люди особенно скрупулезно выбирают, на что потратить деньги. Причем неважно, какой у вас бюджет: никому не хочется ошибиться. Именно поэтому мы решили запилить Топ 3 смартфона для разных задач и разных кошельков, чтобы вам было проще маневрировать в море однотипных устройств.

В первую категорию входят аппараты до 200 долларов. Самым интересным решением в этом сегменте можно назвать Redmi Note 9 Pro. За его сумму на Aliexpress в 188 долларов вы получаете хорошую производительность, отличную автономность, работу камер не хуже, чем на OnePlus Nord, который стоит, как минимум, в два раза дороже, да и всякие плюшки, вроде NFC, здесь тоже имеются. Что еще нужно от бюджетника?





Далее поднимем планку и посмотрим, что там предложит рынок за отметку в 300 долларов. Здесь наш выбор пал снова на Xiaomi – теперь это Mi 10 Lite. На этот аппарат точно стоит обратить внимание. У него классный процессор для его бюджета, который точно позволит играть вам в любые игры, так еще и китайцы смогли настроить свою прошивку так, что по скорости работы вы его просто не сможете отличить от флагмана. Камеры тоже вас не разочаруют. Единственный крупный недостаток – это отсутствие официальных продаж в наших странах, но, мы уверены, вы сможете найти решение этой проблемы.





И вот мы подобрались к самому дорогому сегменту. Его озаглавим просто – все, что дороже 300 долларов. И тут мы ничего не можем найти лучше, чем Poco F2 Pro. Да, гик-коммьюнити приняло этого малыша не самым лучшим образом, но сейчас за его бюджет в 330 с небольшим долларов найти что-то интереснее просто нереально. Топовый процессор, отличный экран и крутая автономность – лучшего сочетания не придумаешь.





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