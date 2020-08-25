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Какой смартфон купить в 2020. ТОП 3 лучших предложения!

25.08.2020 1073 3

Помогаем определиться, какой смартфон купить в 2020 году. Топ 3 смартфона для покупки!﻿

 

Сегодня, во времена коронакризиса, люди особенно скрупулезно выбирают, на что потратить деньги. Причем неважно, какой у вас бюджет: никому не хочется ошибиться. Именно поэтому мы решили запилить Топ 3 смартфона для разных задач и разных кошельков, чтобы вам было проще маневрировать в море однотипных устройств.

 

В первую категорию входят аппараты до 200 долларов. Самым интересным решением в этом сегменте можно назвать Redmi Note 9 Pro. За его сумму на Aliexpress в 188 долларов вы получаете хорошую производительность, отличную автономность, работу камер не хуже, чем на OnePlus Nord, который стоит, как минимум, в два раза дороже, да и всякие плюшки, вроде NFC, здесь тоже имеются. Что еще нужно от бюджетника?

 

Redmi Note 9 Pro

 

Далее поднимем планку и посмотрим, что там предложит рынок за отметку в 300 долларов. Здесь наш выбор пал снова на Xiaomi – теперь это Mi 10 Lite. На этот аппарат точно стоит обратить внимание. У него классный процессор для его бюджета, который точно позволит играть вам в любые игры, так еще и китайцы смогли настроить свою прошивку так, что по скорости работы вы его просто не сможете отличить от флагмана. Камеры тоже вас не разочаруют. Единственный крупный недостаток – это отсутствие официальных продаж в наших странах, но, мы уверены, вы сможете найти решение этой проблемы.  

 

Mi 10 Lite

 

И вот мы подобрались к самому дорогому сегменту. Его озаглавим просто – все, что дороже 300 долларов. И тут мы ничего не можем найти лучше, чем Poco F2 Pro. Да, гик-коммьюнити приняло этого малыша не самым лучшим образом, но сейчас за его бюджет в 330 с небольшим долларов найти что-то интереснее просто нереально. Топовый процессор, отличный экран и крутая автономность – лучшего сочетания не придумаешь.

 


 

 

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Xiaomi Realme
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 25.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Кирилл 1
Очередное лобызание в жопу Xiaomi. А потом Дмитрий наигранно удивляется, почему его называют лизоблюдом сяоми. Действительно, почему.....во всех категориях прям победители модели Xiaomi, остальное отстой. Это ты Дмитрий так поешь дифирамбы сяоми, чтобы народ покупал по твоим реферальным ссылкам аппараты этой компании. Убогий, водонасыщенный и предвзятый обзор-топ.
25.08.2020 11:44
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Александр 1
Найс реклама говносяоми.
25.08.2020 11:35
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Борис 0
Интересно, а есть ли смысл взять серый galaxy Note 10 lite ?
25.08.2020 11:09
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Какой смартфон купить в 2020. ТОП 3 лучших предложения!