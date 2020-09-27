Какой смартфон стал первым водонепроницаемым

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Motorola Defy — первый смартфон с полноценной водозащитой

На рынке уже предостаточно смартфонов, где заявлена защита от пыли и влаги. Даже если производитель официально не заявляет о наличии сертификации по стандарту IPxx, то он предлагает ряд конструктивных решений, чтобы обеспечить сколько-нибудь сносную непроницаемость от влаги. А кто же первым предложил водозащиту? С какого смартфона начался отсчет появления водонепроницаемых устройств?

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Оказывается, самый первый водозащищенный смартфон дебютировал в 2010 году и это Motorola Defy. Именно компания Motorola выпустила годом ранее и первую защищенную раскладушку — Tundra VA76r. Справедливости ради стоит сказать, что Defy все же не первый на рынке защищенный Android-смартфон. Первым стал Motorola i1, который вышел в том же 2010 году, но он стал эксклюзивом для США и сетей iDen. Но на мировом рынке именно Motorola Defy принято считать первым массовым водозащищенным смартфоном.

При его создании стремились сделать так, чтобы его защищенные особенности не бросались в глаза. Вышел обычный сенсор смартфон, разве что он получился чуть толще (13,4 мм) и был заявлен класс защиты IP67.

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Motorola Defy получил емкостный сенсорный экран диагональю 3,7 дюйма разрешением 854х480 точек, аккумулятор на 1540 мАч для обеспечения автономности работы 238 часов в режиме ожидания, 512 МБ оперативной памяти и 2 Гб постоянной. Базировался аппарат на чипсете YI OMAP 3630 с ядрами Cortex-A8 с тактовой частотой 800 МГц и предлагал 5-мегапиксельную камеру.

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Источник: androidauthority