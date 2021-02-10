Какой смартфон выбрать с ценником до $400? Нашли лучший

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Продолжаем серию топов и сегодня пришла очередь определить оптимальный вариант в густонаселенном сегменте с ценником до $400. Ситуация на рынке такова, что нормальных для своего класса устройств хватает, а вот найти выгодно выделяющийся аппарат непросто. Но мы все же смогли выловить жемчужину в этой мутной воде.

Драки только китайских производителей за кошелек пользователей не случилось. Все же Galaxy M52 и Galaxy A52 также вправе посоcтязаться за звание лучшего с POCO F3, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE и realme GT Master Edition. Среди них и будем выбирать лучшего, и в выборе между ними точно не ориентировались на имя бренда, в основу положили соотношение цены и технической начинки в каждом отдельном смартфоне. При сравнении номинантов премии в расчет брались даже незначительные детали, но которые способны повлиять на общее впечатление от смартфона.

Лучшего в этом сегменте мы выбирали с учетом того, что у него хороший экран, процессор «тащит» тяжелые игры и достойная автономность. Оценивали скорость работы, качество камеры, достаточно ли памяти и как работает сканер отпечатков пальцев. Можно тыкать наугад в любой из названых выше смартфонов и не ошибетесь — все они более-менее демонстрируют достойные результаты по этим параметрам.

Но все же есть нюансы, позволившие тому или иному устройству быть на шаг вперед или назад конкурентов. Мы нашли тот смартфон, на который стоит показывать, когда у вас будут спрашивать, чего бы купить за $400, но так, чтобы по всем параметрам все у него было на уровне. Такой баланс мы нашли. Смотрите видео, и вы узнаете кто стал победителем.