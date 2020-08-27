Какой у Xiaomi Mi 10T Pro дизайн? Оцениваем по «живым» фото

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С вырезом под фронталку и прямоугольной основной камерой. Так будет выглядеть Xiaomi Mi 10T Pro

Презентация линейки Xiaomi Mi 10 стала одним из обсуждаемых событий в смартфонном мире. Многие из нас посмотрели на ивент как на интересное и увлекательное действо, но спешить в магазин за новинками не стали. А все по причине непривычно высоких цен, как для устройств Xiaomi. Но уверены, что Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite будут изучать тщательнее с практическим покупательским настроем. То есть найдется немало тех, кто будет оценивать смартфоны на предмет готовности их приобрести.

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Любопытство к новинкам будет расти по мере увеличения количества слухов и сливов о них. Сегодня нам предстоит впервые оценить дизайн Xiaomi Mi 10T Pro, «живые» фотографии которого появились в сети. Спасибо инсайдерам, что они не стали для затравки демонстрировать только какую-то часть корпуса, а показали смартфон спереди и сзади.

Начнем с того, что смотрится Xiaomi Mi 10T Pro симпатично. Первое что вы замечаете, так это прямоугольный блок камеры, который оформлен не типично за счет расположения датчиков изображения. Похоже, что при конструировании тыльной камеры и дизайна в целом вдохновлялись Vivo X50 Pro. Центральное место отвели самому крупному сенсору, выделив его и поместив выше всех. Ниже него видны два модуля поменьше и светодиодная вспышка. В случае с фронталкой прибегли к распространенному сейчас способу ее обыгрывания — врезали в круглое отверстие на дисплее.

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Есть предположения, что Xiaomi Mi 10T Pro будет построен на базе Snapdragon 865, предложит дисплей с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор на 5000 мАч. Ожидается, что смартфон получит сканер отпечатков пальцев в кнопке питания сбоку, но полной уверенности в этом нет. Фото не опровергают и не подтверждают эту информацию. Сомневаться в том, что датчик будет сбоку заставляет и тот факт, что предшественник Xaiomi Mi 9T Pro получил его наэкранное исполнение. По логике преемник должен унаследовать эту черту.

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Источник: mydrivers