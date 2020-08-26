Xiaomi рассказала, сколько ей удалось заработать и как выросла средняя цена на смартфон

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Xiaomi похвасталась успехами за первое полугодие 2020 года





Сегодня Xiaomi Group решила огласить промежуточные итоги работы за нынешний год. Несмотря на кризис и проблемы, связанные с пандемией коронавируса, показатели компании по выручке и прибыли выросли. Так, в первом полугодии доход Xiaomi составил 103,2 млрд юаней и это на 7,9% больше, чем годом ранее. Скорректированная чистая прибыль составила 5,7 млрд юаней. На 7,7% по сравнению с первым кварталом 2020 года выросла выручка во втором квартале.

За период с апреля по июнь нынешнего года мировые продажи смартфонов Xiaomi составили 28,3 млн единиц и это позволило ей стать четвертым крупнейшим смартфоностроителем в мире. Средняя мировая цена на мобильники компании выросли на 11,8%.

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Особо акцентировала она внимание на том, что продажи ее устройств с ценником выше 300 евро по итогам второго квартала выросли на 99,2% в годовом исчислении. И впервые за свою историю Xiaomi вошла в тройку лидеров на рынке Европы, увеличив поставки на 64,9% в годовом исчислении. В числе достижений компания назвала и успешные продажи Xiaomi Mi 10 Ultra в Китае, который стал самым популярным устройством в ценовом диапазоне до $653 во время фестиваля шопинга JD 618.

Любопытно, что на презентации компания озвучила минимальный прайс на этот флагман $763 за младшую версию с 8/128 Гб. Получается, что в рамках распродажи покупатели охотно раскупали базовую модификацию, ценник на которую был сброшен более чем на $100? Что-то в такую щедрость в плане стоимости на старте продаж не особо верится.

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Одно из достижений — Xiaomi стала компанией номер один в Испании в течение 2-х кварталов подряд. Армия активных пользователей MIUI 12 по всему миру в июне 2020 года достигла отметки 340 млн, что на 23,3% больше, чем годом ранее.

Количество подключенных устройств на платформе Xiaomi IoT по состоянию на 30 июня 2020 года составило 271 млн и это на 38,3% больше, чем в прошлом году. Количество же активных пользователей выросло на 57,1% и составило 78,4 млн.

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Источник: mydrivers