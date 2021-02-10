Какую оболочку получит OnePlus 10 Pro на глобальном рынке

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Унифицированная оболочка задерживается

После того как OnePlus и Oppo объединились, они взяли курс на создание унифицированной прошивки. Уже вроде, как и имя ей придумали — H2OOS. Особо нетерпеливые поговаривали о том, что новая оболочка вот-вот выйдет и, возможно, дебютирует в глобальной версии OnePlus 10 Pro.

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Но сетевой информатор с ником @heyitsyogesh заявил о том, что компания отложила выход унифицированной оболочки. На международный рынок OnePlus 10 Pro выйдет с фирменной надстройкой OxygenOS 12. Насколько компания отложила выпуск нового унифицированного интерфейса, не сообщается. Возможно, он появится в моделях, которые представят в этом году в линейке Nord.

Напомним, что OnePlus 10 Pro дебютировал в первой половине января в Китае и только в марте должен выйти за пределы домашнего рынка. Флагман предлагает чип Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO 2.0, систему охлаждения, аккумуляторную батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт.

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В активе OnePlus 10 Pro тройная основная камера 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп, стереодинамики, дисплейный дактилоскопический датчик, операционная система Android 12 с надстройкой ColorOS 12.1.

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Источник: androidauthority