Oppo Find X5 Pro: это вам чуть прокаченный OnePlus 10 Pro

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Кроме камер и нейронного блока все идентично

Вчера Oppo представила флагман своего суббренда — OnePlus 10 Pro. На этот раз компания поступила нетипично, устроив ранний релиз смартфона и не дав ему в пару OnePlus 10. При этом на данный момент нет ясности выйдет ли OnePlus и когда это может произойти.

Столь ранний анонс OnePlus 10 Pro можно объяснить и желанием развести по времени выхода топовые модели «дочки» и материнской компании. Тем более, что в плане начинки Oppo Find X5 Pro будет во многом схож с флагманом суббренда. Такой вывод напрашивается после того как сетевой информатор Digital Chat Station выложил в сеть характеристики Pro-версии Oppo Find X5.

Как и вчерашний дебютант, Oppo Find X5 Pro предложит 6,7-дюймовую AMOLED-панель разрешением 3216х1440 пикселей и предложат технологию LTPO 2.0 для динамической частоты обновления от 1 до 120 Гц. Питать флагман станет аккумулятор на 5000 мАч, предложат проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 50 Вт. Аппаратная платформа аналогичная Snapdragon 8 Gen 1.

Отличаться Oppo Find X5 Pro будет тем, что он он получит фирменный нейронный процессор Mariana MariSilicon X. Фронталка также разрешением 32-мегапикселя, но тут предложат кастомный сенсор Sony IMX709. Основная камера предложит три датчика изображения, где два Sony IMX766 на 50-мегапикселей и телеобъектив Samsung S5K3M5.

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Источник: twitter