Камера в Google Pixel 6a обновится

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Google Pixel 6a, как и Pixel 6 и Pixel 6 Pro получит 50 Мп датчик

Гуглофоны — это гордая стая устройств, которые долгое время оставались достаточно дорогими. А два года назад компания решила, что классной камеры достойны и пользователи, которые обладают небольшим бюджетом на покупку смартфона. Так на свет появились упрощенные модели с латинской буквой «а».

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Сейчас Google готовит к выходу Google Pixel 6a, который станет компактной и ухудшенной версией Pixel 6. Было логично предположить, что камера в новинке будет от более старшего собрата и компания продолжит нести в массы «отличную камеру за недорого». Но в сети появились слухи, что по части камер в Pixel 6a также могут быть упрощения.

Так, поговаривали о том, что компания никак не может расстаться с датчиком Sony IMX363 на 12 Мп, который она устанавливала в несколько поколений Pixel-фонов, и Pixel 6a также удостоится этого сенсора. Но сегодня один из сетевых информаторов внушил надежду и оптимизм, что снимать новинка должна не хуже Pixel 6.

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В частности, пришло сообщение, что Google Pixel 6a должен получить датчик Samsung GN1 на 50-мегапикселей. Напомним, что этот сенсор выступает в качестве главного в основной камере Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Среди прочего источник подтвердил установку в Pixel 6a чипа Snapdragon 778G.

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Источник: olhardigital