Привет, друзья! Наконец у нас на обзоре один из самых долгожданных Android-смартфонов – Pixel 6. Как вы уже наверно знаете, Пиксели считаются топовыми флагманами с крутыми камерами и великолепной оптимизацией. Но есть и большая проблема, которую сразу озвучим – смартфоны данной фирмы очень проблематично приобрести в Украине или России. В свободной продаже они есть только в Европе и США. Конечно, если сильно захотеть, то достать новенький Pixel 6 возможно. Но стоит ли оно того – центральный вопрос, на который и ответим в сегодняшнем обзоре.

Технические характеристики

Диагональ экрана: 6,4″ Матрица: AMOLED Разрешение и частота обновления дисплея: 1080х2400 пикселей, 90 Гц, поддержка HDR10+ Габариты: 158,6x74,8x8,9 мм, вес 207 г. Материалы: Стекло + алюминий Цвета: Stormy Black (темно-серый), Kinda Coral (коралловый), Sorta Seafoam (бирюзовый) Процессор: 5-нанометровый Google Tensor Графический ускоритель: Mali-G78 MP20 Ядра: Два ядра Cortex-X1 с тактовой частотой 2,80 Ггц, два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,25 Ггц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,80 Ггц Операционная система: Android 12 Варианты памяти: 8/128 Гб, 8/256 Гб Основная камера: Основной модуль: 50 Мп, диафрагма f/1.9, размер пикселя 1/1.31, размер матрицы 1.2µm, всенаправленный фазовый автофокус, лазерный автофокус, оптическая стабилизация; Ультраширокий модуль: 12 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1.25µm, угол обзора 114˚

Фронтальная камера: 8 Мп, диафрагма f/2.0, размер матрицы 1.12µm Влагозащита: IP68 Коммуникации: Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, GPS Аккумулятор: 4614 мАч Официальная цена: $599 (8/128 Гб)

Своими характеристиками Google Pixel 6 не удивляет. Здесь все просто нормально, на уровне флагманских устройств. Но давайте разбираться подробнее, чем же так хорош (или наоборот плох), данный аппарат.

Комплектация

Начинаем, как всегда, с комплекта поставки, и тут Гугл немного разочаровал. В комплекте вы не найдете блока питания, только переходник OTG, кабель USB Type-C, фирменный чехол и неинтересную документацию. Да-да, Google тоже вступила в общество компаний, которые якобы беспокоятся о природе и считают блок питания лишней деталью в комплектации телефонов.

Оригинальный чехольчик – это, конечно, приятное дополнение: он как правда хорошо защищает смартфон и особенно блок камер. Но смотрится чехол просто отвратительно. Из-за него и так широкий смартфон становится еще шире, а логотип фирмы просто приклеен. Вместе с Pixel 6 в темно-серой расцветке идет, соответственно, серый чехол, но цвет у него грязный и совсем не симпатичный. Короче, впечатление о комплектации Пикселя 6 двоякое, и чаша весов больше склоняется в негативную сторону.

Дизайн и габариты

Дизайн у Pixel 6 специфический. С первого взгляда кажется, что телефон квадратный и громоздкий, нет аккуратных закруглений, да и рамки толстые и сильно выделяются на передней панели. Сзади корпус опоясывает черная полоса, на которой расположен блок камер. По центру задней крышки размещен логотип фирмы. Есть три цвета – темно-серый, который больше подойдет мужчинам, светло-розовый для девушек и бирюзовый, который можно назвать универсальным. Расцветки правда симпатичные и неброские.

Задняя панель Google Pixel 6 выполнена из стекла, а рамки алюминиевые. Отдельный плюс Гуглу за то, что пластиковые элементы нигде не используются. Но к самой сборке есть претензии. Если присмотреться, то можно заметить, что смартфон собран довольно плохо. И это неприятно удивляет, ведь держишь в руках устройство от А-бренда, а не просто китайское барахло за 100 долларов. Особенно чувствуется грубый стык между стеклянным корпусом и металлическими рамками. Не смертельно, конечно, и на это легко можно забить, потому что физического дискомфорта, когда держишь телефон в руках, нет. И все же мы не могли не предупредить вас об этом.

По размеру Pixel 6 большой, широкий и тяжелый. Габариты составляют 158,6 x 74,8 x 8,9 мм при массе 207 грамм. Если ищите более или менее компактное мобильное устройство – это точно не к Пикселю 6. Еще чуть не забыли сказать о влагозащите: Google Pixel 6 защищен от влаги по стандарту IP68. Это важный параметр, которого нет у большинства Android-флагманов. Первое впечатление, которое производит Pixel 6 своим внешним видом – громоздкое и немного неаккуратное устройство. И все-таки мы уверены, что дизайн Пикселя 6 многим зайдет, ведь, согласитесь, все уже подустали от однотипных элегантных флагманов в стиле OnePlus. Хочется чего-то нового и даже специфического.

Качество дисплея

Конечно же, Google 6 получил AMOLED-экран разрешением 1080х2400 пикселей. Другие параметры и не ожидались, учитывая цену телефона. Дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма, рабочая область занимает 83.4% от всей передней панели. Качество экрана неплохое, яркости достаточно, цветопередача правильная. Но частота обновления составляет всего 90 Гц, а не 120 Гц. Матрицы LTPO тоже нет. За такие деньги можно найти смартфоны с более крутыми экранами, где будет и царская частота обновления, и прочие плюшки. А так в дисплее Pixel 6 нет ничего особенного.

Отдельно хочется выделить защиту закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В некоторых ситуациях данное стекло правда способно спасти экран смартфона. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном – это крупное нововведение в смартфонах Pixel. Сканер срабатывает относительно быстро, но не всегда идеально.

Режим Always on Display тоже специфический. Вы не сможете изменить стиль АОД, как бы не старались. Все выставлено по умолчанию и редактированию не поддается. Чувствуются отголоски нового фирменного дизайна Material You, о котором поговорим чуть позже.

Производительность

Движемся к «сердцу» Pixel 6 – его процессору. На борту смартфона стоит фирменный чип Google Tensor. Чтобы не затягивать интригу, сразу скажем, что он выдает результаты на уровне Qualcomm Snapdragon 888+ в Vivo X70 Pro Plus. Казалось бы, это топовый процессор, но в играх чудес не происходит. Как всегда, на тесте у нас были тяжелые игрушки Shadowgun Legends и Genshin Impact. В Shadowgun Legends дела обстоят неплохо – в течении игры средняя частота кадров составила 59 FPS. Максимальная температура в одном месте задней панели достигла 45 градусов. Это нормальные показатели, и играть при них более чем комфортно. А вот в Genshin Impact картина чуть похуже – частота кадров оставалась на уровне 37 FPS, а корпус нагрелся по всей поверхности до 45 градусов. Да и были периодические просадки до 20 кадров, что тоже не улучшает игровой процесс.

В принципе, играть на ультранастройках вы сможете, но процессор Google Tensor все же уступает по игровой части чипам Snapdragon 860 и 870, которые встречаются в среднебюджетных моделях. Да и согласитесь, что приобретать Pixel 6 будете не ради игр. Для этого есть другие, более крутые варианты. А Пиксель 6 хорош в плане камеры и стабильной ОС.

Пару слов о вариантах памяти. Google Pixel 6 имеет две модификации: на 8/128 Гб и 8/256 Гб. Стандарт постоянного хранилища – UFS 3.1. Здесь все хорошо, 8 гигабайт оперативки вполне достаточно, телефон летает. Из минусов – нельзя поставить карту памяти.

Операционная система

ОС является еще одной сильной стороной Pixel 6, и это уже закономерность. Хотите попробовать телефон с самым крутым Андроидом – смотрите в сторону Пикселей. Да, иногда мелкие баги встречаются, но такое происходит абсолютно со всеми мобильными устройствами. Даже с Айфонами, которые славятся своим супер стабильным функционированием. Напомним, что на борту Пикселя 6 стоит Android 12. А вот дизайн Material You немного напрягает: все выполнено в каких-то слащавых розовых тонах, адаптация ярлыков делает иконки такими же, как на китайских ноунеймах. Все это непривычно и как-то странно.

К счастью, Pixel может похвастаться очень глубокой кастомизацией. У пользователя есть возможность почти полностью подстроить интерфейс и отображение элементов под свои предпочтения. Начиная с цветового оформления системы и заканчивая обоями. Круто, правда? Это немного корректирует впечатления от Material You в лучшую сторону. Да и в плане стабильности работы Pixel 6 должен стать настоящим ТОПом, когда выйдут новые сборки двенадцатого Андроида.

Камеры и качество фото

Пиксели называют лучшими камерофонами. И это настоящая правда. Для начала быстро пройдемся по техническим характеристикам, а потом расскажем, как фотографирует Pixel 6 в реальности по сравнению с конкурентами. Основная камера у гуглофона всего на два модуля. Радует, что компания не гоняется за числом сенсоров, как, например, Xiaomi, а делает только несколько необходимых модулей с крутыми параметрами. Главный сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/1.9, поддерживается лазерный автофокус и оптическая стабилизация. Еще есть 12-мегапиксельный ультраширокий модуль с углом обзора 114˚. Запись видео возможна в максимальном разрешении 4K с 60fps.

Pixel 6, бесспорно, фотографирует просто шикарно. Конкурентов у данного телефона по части фото довольно мало. Мы сравнили Pixel 6 с iPhone 13, и сразу скажем, что конкретного победителя в этом сравнении нет. Дело в том, что подход и алгоритмы обработки изображений у данных моделей абсолютно разные. Пиксель 6 делает «приукрашенные» фотки – очень светлые, яркие и нереалистичные. Смотрится это круто, но правдоподобная цветопередача здесь отсутствует.

Айфон же делает более блеклые, натуральные и, скажем так, пасмурные фото. В ночной съемке фотки с Пикселя тоже получаются яркими и светлыми, а с Айфона – очень темными. Но динамический диапазон, портретный режим и детализация однозначно лучше у Пикселя 6. В общем, здесь смотрите сами: нужны реалистичные изображения – это к iPhone 13, а просто красивые фотки – к Pixel 6. Снимать видео лучше на тринадцатый Айфон. В нем и шумоподавление работает более качественно, и запись звука отличная.

Упомянем еще одну фишку Google Pixel 6 – удаление ненужных объектов на фото. Можно убрать человека, автомобиль, здание, дерево, ветку – все что угодно. Функция работает исправно и точно пригодится многим пользователям. У Пикселя 6 есть и два существенных недостатка. Во-первых, это отсутствие телевика. Во-вторых, нельзя переключаться между основной и фронтальной камерой.

Фронтальная камера у Pixel 6 на 8 Мп с записью видео в 1080p@30fps. Фоткает нормально, но, опять же, чудес не делает. На рынке есть предложения с более крутой фронталкой.

Батарея и время автономной работы

Pixel 6 оснащен аккумулятором на 4614 мАч. Есть быстрая проводная зарядка на 30 Вт и быстрая беспроводная на 21 Вт. В теории, зарядить смартфон до 50% можно за 30 минут. Но не забываем, что блока питания в комплекте нет, поэтому придется приобретать отдельно фирменное зарядное устройство с соответствующей мощностью или беспроводную станцию. Это лишняя трата времени и денег, и супер быструю зарядку вы все равно не получите. Даже при условии приобретения фирменного блока питания полная подпитка аккумулятора займет не менее часа. Китайские флагманы в этой области значительно выигрывают, ведь там можно найти и 67-ваттную, и даже 120-ваттную быструю зарядку.

По автономности Pixel 6 выдает вполне нормальный результат. В нашем фирменном тесте смартфон продержался 9 часов и 38 минут. То есть, при более или менее активном использовании вы гарантированно получите день автономной работы. Нельзя сказать, что это какой-то крутой результат – он просто нормальный.

Цена

И вот здесь раскрывается главная проблема Pixel 6 и вообще всех гуглофонов. Как мы уже ранее упоминали, телефоны от данного бренда невозможно найти в официальной продаже ни в России, ни в Украине, ни в других странах СНГ. Официально приобрести аппарат вам удастся только в Европе или США. И там цена на него составляет 599 долларов за базовую версию. Это немного, учитывая качество продукта, но мы на такой прайс рассчитывать не можем.

Есть вариант приобрести Pixel 6 через посредника, но тогда к цене смартфона сразу добавляем стоимость доставки и таможенную пошлину. Выйдет немало. Некоторые люди в наших странах уже собирают предзаказы на Пиксель 6, требуя 900 баксов. Это неадекватный прайс, и рассматривать к покупке новинку от Google по такой цене точно не стоит.

Выводы

Гугл Пиксель 6 получился неплохим смартфоном со своими плюсами и минусами. И, будем честны, преимущества все равно перевешивают недостатки. Google существенно апргрейдили свое мобильное устройство как в плане железа, так и по части операционной системы. Лучше ли Pixel 6, чем китайские флагманы – большой вопрос. Но два шикарных момента можно отметить – это камера и работа ОС. Стоит ли ради этого приобретать телефон у «серых» продавцов по очень завышенной цене – решайте сами. Лично я считаю, что если хотите новенький Пиксель, то тогда уже лучше покупать Pro версию, о которой поговорим в следующем обзоре.

Плюсы:

защита от влаги и пыли по стандарту IP68;

закаленное стекло Gorilla Glass Victus;

стабильная работа Android 12;

возможность глубокой кастомизации ОС;

адекватный нагрев в играх;

великолепная основная камера;

день автономной работы при активном использовании.

Минусы:

специфический и громоздкий дизайн;

средняя производительность в тяжелых играх;

нет телеобъектива;

нужно докупать блок питания с быстрой зарядкой;

нельзя официально приобрести в России и Украине.

Обязательно оставляйте свои впечатления от Pixel 6 в комментариях и смотрите видеообзор. До встречи!