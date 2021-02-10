Google Pixel 6a на качественных рендерах: дизайн от флагманов в компактном исполнении

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Линейка Google Pixel 6 будет выполнена в одном дизайн-коде

Начиная с 2019 года Google начала выпускать в дополнение к флагманам доступные модели — проще материалы корпуса, меньше памяти, меньше производительность и ниже стоимость. А вот «чистый» Android, получающий обновления в первых рядах, и фирменная камера со всеми алгоритмами программной обработки — оставались на месте.

Не должен отойти от традиций предшественников Google Pixel 6a, анонс которого ждем только во второй половине следующего года. Но уже сегодня известный сетевой информатор @OnLeaks готов продемонстрировать нам то, как будет выглядеть новинка.

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Перед нами Pixel 6 в миниатюре. Google Pixel 6a будет создан в стиле и духе более старших моделей, а его преимуществом станет компактность. Обещают, что новинка получит плоский дисплей диагональю 6,2 дюйма и габариты корпуса составят 152,2х71,8х8,7 мм. Выступающий блок основной камеры оставили нетронутым и здесь предложат два датчика изображения.

Элементы управления Google Pixel 6a на своих привычных местах, есть один динамик и порт USB Type-C, а вот 3,5 мм разъема для наушников нет. Обращает на себя наличие пластиковых вставок для антенн на торцах, что свидетельствует о том, что каркас смартфона будет выполнен из металла. Не удалось найти и следов пребывания сканера отпечатков пальцев, что заставляет строить предположение, что его встроят в дисплей и матрица будет OLED.

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О характеристиках Google Pixel 6a нет никаких достоверных сведений. Есть лишь слухи, что в его основу ляжет чипсет Snapdragon 778G, предложат 6/8 Гб оперативки, 128 Гб постоянной памяти и 50 Мп датчик в качестве главного в основной камере.

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Источник: 91mobiles