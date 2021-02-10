Все о Samsung Galaxy S21 FE, включая цену от авторитетного источника

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Смартфон будет отнюдь не дешевым

О Samsung Galaxy S21 FE говорят давно и охотно. Поток слухов и утечек должен завершиться 4 января анонсом смартфона. После релиза он появится на прилавках магазинов, и фанаты компании не прочь уже сейчас узнать, сколько могут запросить за Galaxy S21 FE. Предсказания на эту тему уже звучали, а теперь слово взял Роланд Квандт. Человек авторитетный и к его прогнозам стоит прислушиваться.

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Помимо прайса на Galaxy S21 FE он привел перечень его характеристик. Он сообщает, что девайс будет обладать 6,4-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и защищать его станет стекло Gorilla Glass Victus. В основе аппарата лежит чипсет Snapdragon 888 и именно в таком исполнении он должен появиться в Европе.

Емкость аккумулятора Galaxy S21 FE составит 4500 мАч, будет 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, селфи-камера на 32 Мп со светосилой f/2.2 и тройная тыльная камера с датчиками 12 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (сверхширик) + 8 Мп (телеобъктив, OIS, 3-кратный оптический зум). В активе смартфона будут стереодинамики, порт USB Type-C, класс защиты IP68, модуль NFC, поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, быстрая проводная и беспроводная зарядки.

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Galaxy S21 FE выйдет в белом, сером, оливковом и лавандовом цветах. Версия с 6/128 Гб памяти должна стоить 749 евро, а за модификацию с 8/128 Гб памяти запросят 819 евро.

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Источник: winfuture﻿