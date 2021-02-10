Карл Пей: мы крутые в Nothing и нашему успеху пытались помешать

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Бывший топ-менеджер OnePlus заявил о неконкурентной борьбе с его новым детищем

Те, кто следит за судьбой OnePlus, знают, что осенью прошлого года ее стены покинул исполнительный директор, и один из учредителей Карл Пей. Спустя короткое время он заявил о создании собственного стартапа Nothing, в становление которого инвестировали ряд известных личностей в мире технологий. Свой поход на рынок молодой бренд начал с выпуска наушников Nothing Ear (1).

Стояла цель сделать себе имя на первых порах за счет продажи доступной гарнитуры. И вроде бы намеченная цель была достигнута, ведь по словам все того же Карла Пея, беспроводные наушники продаются «как горячие пирожки». Количество предзаказов достигло отметки 320 тысяч, и компания уже отгрузила 180 тысяч из них. Всего же компания планирует продать 600 000 единиц.

Чтобы было понятно, какие грандиозные планы вынашивает Карл Пей, он привел статистику продаж первого iPod. По его словам, за первый год продажи гаджета составили 400 тысяч единиц. Главный успех Nothing — они доказали правильность своего мнения, что миру наскучил «существующий ландшафт потребительских технологий», и есть запрос на новых игроков с новыми идеями. Естественно, что Карл Пей поблагодарил фанатов за поддержку и обратную связь.

Пожалуй, самый любопытный момент состоит в том, что в своем спиче он сообщил, что «есть крупный заказчик, который напал на нас в цепочке поставок, пытаясь заблокировать доступ к ключевым компонентам». Такая агрессивная политика со стороны конкурента льстит Карлу Пею и ее стоит воспринимать «как знак уважения».

Кто этот вероломный противник, попытавшийся задушить в зародыше компанию, он озвучивать не стал. Кар Пей вполне мог не упоминать этот момент, но он предпочел интриговать и стояла цель создать ассоциацию, что Nothing — гроза крупнейших компаний и с ним уже считаются. Кто-то из гигантов даже попытался прервать успешный старт бренда на рынке. Так ли обстояли дела в действительности или же Карл Пей попытался «набить цену», остается только гадать.

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Источник: nothing