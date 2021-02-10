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Карл Пей: мы крутые в Nothing и нашему успеху пытались помешать

31.10.2021 35 0

Бывший топ-менеджер OnePlus заявил о неконкурентной борьбе с его новым детищем

Те, кто следит за судьбой OnePlus, знают, что осенью прошлого года ее стены покинул исполнительный директор, и один из учредителей Карл Пей. Спустя короткое время он заявил о создании собственного стартапа Nothing, в становление которого инвестировали ряд известных личностей в мире технологий. Свой поход на рынок молодой бренд начал с выпуска наушников Nothing Ear (1).

 

Стояла цель сделать себе имя на первых порах за счет продажи доступной гарнитуры. И вроде бы намеченная цель была достигнута, ведь по словам все того же Карла Пея, беспроводные наушники продаются «как горячие пирожки». Количество предзаказов достигло отметки 320 тысяч, и компания уже отгрузила 180 тысяч из них. Всего же компания планирует продать 600 000 единиц.

 

Карл Пей: мы крутые в Nothing и нашему успеху пытались помешать – фото 1

 

Чтобы было понятно, какие грандиозные планы вынашивает Карл Пей, он привел статистику продаж первого iPod. По его словам, за первый год продажи гаджета составили 400 тысяч единиц. Главный успех Nothing — они доказали правильность своего мнения, что миру наскучил «существующий ландшафт потребительских технологий», и есть запрос на новых игроков с новыми идеями. Естественно, что Карл Пей поблагодарил фанатов за поддержку и обратную связь.

 

Пожалуй, самый любопытный момент состоит в том, что в своем спиче он сообщил, что «есть крупный заказчик, который напал на нас в цепочке поставок, пытаясь заблокировать доступ к ключевым компонентам». Такая агрессивная политика со стороны конкурента льстит Карлу Пею и ее стоит воспринимать «как знак уважения».

 

Кто этот вероломный противник, попытавшийся задушить в зародыше компанию, он озвучивать не стал. Кар Пей вполне мог не упоминать этот момент, но он предпочел интриговать и стояла цель создать ассоциацию, что Nothing — гроза крупнейших компаний и с ним уже считаются. Кто-то из гигантов даже попытался прервать успешный старт бренда на рынке. Так ли обстояли дела в действительности или же Карл Пей попытался «набить цену», остается только гадать.

 

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Источник: nothing

Карл Пей Nothing
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.10.2021

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Карл Пей: мы крутые в Nothing и нашему успеху пытались помешать