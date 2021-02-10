Каждому пенсионеру — по смартфону! Украинцам раздадут бесплатно мобильные устройства

452

Но неизвестно какими смартфонами будут одарять

Обучать стариков современным технологиям сложно. А еще многим из них сложно отказываться от привычек и учиться чему-то новому. В Украине армия пожилых людей насчитывать около 8,5 млн людей и немногие из них умеют и пользуются смартфонами. Проблема в том, что низкий размер пенсии не позволяет многим из них приобрести в пользование смартфон, чтобы получить доступ к благам цифровых технологий.

В Украине по инициативе президента страны Владимира Зеленского намерены приобщить стариков к современным технологиям. Так, сегодня во время презентации новых функций приложения «Дія», он заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатно смартфон и льготный тариф. Раздачу мобильных устройств намерены устроить весной нынешнего года.

Главная идея инициативы — преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста. «Государство в смартфоне — для всех», — заявил Владимир Зеленский. Самый интересный вопрос: какие же смартфоны будут выдавать пожилым людям? Какая компания получит столь внушительный заказ на поставку смартфонов? А вот тут молчок. Какие мобильные устройства намерены, раздавать, не сообщается.

Безусловно, рассчитывать на программу «каждому по iPhone», не стоит. Почти наверняка будет выбран какой-то китайский бюджетник. Интересно, какой компании удастся пролоббировать вопрос с закупкой смартфонов? И не лучше ли было старикам увеличить размер пенсии, чтобы они могли позволить себе оплату самого необходимо: продуктов, коммунальных услуг и лекарственных средств? Так ли важна цифровая грамотность, когда многие вынуждены довольствоваться крохотными пенсиями и выживать?

Источник: korrespondent﻿