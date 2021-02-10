Киберпанк 2022: умные контактные линзы впервые прошли испытание на человеке

55

﻿ Будущее ближе чем мы думаем .

После долгой разработки и тестирования, компания Mojo Lens перешла к этапу испытаний на людях. Первым опробовал технологию генеральный директор компании Дрю Перкинс. По его словам, в Mojo Lens смогли создать то, что раньше считалось научной фантастикой.

Первая модель умной линзы, Mojo Vidion, оснащена крохотным MicroLED- дисплеем с диаметром менее 0,5мм и плотностью пикселей около 14 тысяч на дюйм (для сравнения, в смартфонах этот показатель обычно колеблется в районе 200-400 пикселей на дюйм). Дисплей может отображать динамичную картинку, правда, исключительно в монохромном зелёном цвете (у меня в голове это выглядит примерно как интерфейс fallout)





Помимо этого, устройство оснащено процессором ARM Cortex M0, радиомодулем для передачи информации с низкой задержкой, а также системой акселерометров, гироскопов и магнитометров, позволяющих точно отслеживать движения глаз, корректируя изображение. Управление гаджетом также будет осуществляться посредством движения глаз.

За автономность линзы (как бы это странно не звучало) отвечает крошечный аккумулятор, восполнить ёмкость которого можно при помощи беспроводной зарядки. По заверениям главы компании, его заряда хватает на весь день.

Сама линза является лишь устройством вывода информации и управления устройством, а все вычисления и операции будут производиться в отдельном модуле, закреплённом на шее пользователя.

Конечно, девайс ещё очень далек от коммерческой реализации, но гендиректор компании говорит, что его цена "будет сопоставима с ценой флагманского телефона", то есть, где-то в районе одной тысячи долларов США.

Источник: CNET.﻿