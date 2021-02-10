Конец еще одной маленькой истории: Google Podcasts прекратит свое существование в 2024 году

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Google Podcasts ждет большой переезд

Еще одно приложение Google вскоре прекратит свое существование – Google Podcasts прекратит свое существование в 2024 году, поскольку Google планирует перенести подкасты на YouTube Music. Google Подкасты были запущены в 2018 году на Android, а затем, в 2020 году, появились на веб-версии и iOS.

Google стремится создать централизованное место для подкастов на YouTube Music и этот план уже реализуется в США, где пользователи могут слушать и смотреть подкасты на YouTube Music без платной подписки. Подкасты на YouTube Music в США уже имеют функцию фонового воспроизведения, загрузку в режиме офлайн и возможность транслировать контент на смарт-колонки.

Google также сообщил, что 23% слушателей подкастов указали YouTube как основной сервис для прослушивания подкастов, в то время как только 4% выбрали Google Podcasts. Процесс миграции из Google Podcasts в YouTube Music займет некоторое время, но в Google уверены, что он пройдет максимально гладко.

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Источник: blog.youtube