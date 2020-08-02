Kirin 1000/1020 будет дороже и больше Apple A14 Bionic

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TSMC уже приступила к массовому производству чипов по технологии 5 нм. В числе крупнейших заказчиков этих процессоров значатся Apple и Huawei. Для первой компании чипмейкер изготавливает A14 Bionic, который станет «сердцем» смартфонов серии iPhone 12, а для второй — Kirin 1000/1020. Первыми новый чип Kirin получат флагманы семейства Huawei Mate 40.

Каким будет флагманский чип

По мнению инсайдеров, Kirin 1000/1020 должен стать самым мощным чипом в лагере Android второй половины 2020 года. Применение 5-нанометрового техпроцесса повысит плотность расположения транзисторов и сократит общую площадь микросхемы. Использование новой технологии позволит в разы увеличить мощность, особенно в многоядерном режиме.

Но все же Kirin 1000/1020 будет уступать A14 Bionic. Во-первых, он будет стоить дороже, чем продукт Apple. А во-вторых, «яблочный» процессор будет меньше и миниатюрнее новинки от Huawei. Но китайцы и не ставили перед собой цель создать дешевый и компактный чип.

Приоритеты

На первый план вышла производительность, увеличение автономности и желание быть первым среди Android-производителей, кто перейдет на улучшенный техпроцесс. Кроме того, по слухам, было потрачено немало сил и средств, чтобы сделать GPU более мощным для высококачественной графики, используемой в играх. Обещаны различные архитектурные изменения и увеличение скорости при выполнении задач машинного обучения. Но все же многое будет зависеть от оптимизации «железа» под операционную систему, поэтому только реальные тесты покажут, удастся ли «выжать» по максимуму из нового флагманского чипа.

Источник: weibo

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