Китайцы хотят запустить свой флот спутников для конкуренции с Starlink

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Как известно, бизнесмен, массовик-затейник и шоумен Илон Маск мечтает опоясать планету спутниками, предложив миру высокоскоростной интернет. Но он не единственный, кто поставил перед собой такую цель. В Китае местный стартап GalaxySpace намерен создать сеть из тысячи спутников в течение следующих 3-х лет.

Во вторник государственное информационное агентство Синьхуа сообщило о том, что на один из китайских космодромов поступила партия из шести спутников, которые будут отправлены на околоземную орбиту. Проект направлен на то, чтобы бросить вызов Starlink Илона Маска, предлагая услуги высокоскоростного интернета в удаленных районах. Но китайцы хотят положить в основу своего интернета технологию 5G, что позволит обеспечить скорость до 500 Мбит/с и предложить скорость в пять раз большую, чем Starlink.

Разработчики считают, что высокая скорость и низкая задержка позволят ограничиться небольшим количеством спутников, чтобы быстро создать полноценно действующую сеть для обеспечения спутниковым интернетом. Сеть GalaxySpace будет насчитывать примерно 1000 спутников, то есть в десять раз меньше, чем требуется для развертывания Starlink. Еще одно преимущество на стороне китайского проекта — относительная дешевизна производства спутников.

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Источник: news.cgtn