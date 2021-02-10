Китайцы продолжают делать кассу Apple, iPhone хорошо продаются

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Apple стала лидером по продажам смартфонов в Китае за первые две недели ноября

Китай — огромный рынок, который для целого ряда компаний является ключевым. Китайские пользователи в числе тех, кто традиционно неплохо покупают iPhone. Они не отвернулись от компании и тогда, когда США начали жесткий прессинг Huawei и развернули торговую войну против Поднебесной. Местное население по-прежнему проявляет лояльность к «яблочным» устройствам.

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Так, во время распродажи 11.11 самым продаваемым смартфоном в Китае стал iPhone 13. Неплохо покупали и прочие модели компании и только за первую неделю ноября ей удалось реализовать 1,7 млн устройств. Благодаря повышенному спросу на «яблочные» смартфоны доля компании на китайском рынке составила внушительные 24,7%. За период с 8 по 14 ноября продажи айфонов составили уже 1,86 млн, и доля компании подскочила до отметки 27%.

На втором месте оказалась Xiaomi с результатом 1,277 млн проданных смартфонов за первую неделю ноября, и ее доля составила 18,6%. А вот в период проведения распродажи 11.11 спрос на модели компании упал и всего было реализовано 1,117 млн трубок, и ее доля в Китае уменьшилась до 16,5%.

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В рамках распродажи 11.11 Xiaomi удалось заработать более $3 млрд, и она стала единственной китайской компанией, кто смог продать более 1 млн смартфонов. Самыми продаваемыми стали модели семейств Redmi Note 10 и Redmi Note 11, а XiaoMi Mix 4 стал самым популярным флагманом среди прочих Android-устройств премиального сегмента.

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Источник: mydrivers