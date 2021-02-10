Список из 118 устройств Xiaomi, которые должны получить MIUI 13

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Опубликован перечень смартфонов и планшетов, которые обновятся до MIUI 13

MIUI — это то с чего началась Xiaomi. С момента своего появления оболочка привлекла внимание своей проработанностью, оригинальностью и гибкостью. На данный момент уже выпущено несколько версий прошивки для смартфонов и актуальная итерация носит порядковый номер 12.5. Но уже скоро ее должна сменить MIUI 13, ее анонс ждем в декабре.

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Несколько дней назад стартовало закрытое бета-тестирование MIUI 13 для 7 флагманских смартфонов. Это далеко не все модели, которые смогут обновиться до новой версии фирменной оболочки. Список устройств, которые получат MIUI 13 должен быть довольно обширен и по оценкам специалистов таких должно быть 118. На данном этапе перечень моделей выглядит вот так:

Сразу оговоримся, что это неофициальный список. Он создан экспертами с учетом принятой в Xiaomi политики обновления. Обращает на себя внимание, что в перечень тех, кто может рассчитывать на получение MIUI 13, вошли модели 2019 года. По оценкам специалистов, новая версия прошивки доберется до линеек Xiaomi Mi 9, Redmi K20 и Redmi Note 8. Ожидается, что новая волна бета-тестирования стартует 27 ноября, а представить MIUI 13 должны 16 декабря в один день с релизом Xiaomi 12.

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Известно, что MIUI 13 базируется на двух версиях зеленого робота: Android 11 и Android 12. В новой прошивке разработчики перерисовали интерфейс, добавлены новые значки приложений и виджеты, изменения затронут рабочий стол и пункт управления.

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Источник: xiaomiui