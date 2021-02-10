Китайские смартфоны массово начнут переводить на OLED

442

Дефицит ЖК-панелей подтолкнет к выпуску все большего количества моделей с OLED‑экранами

В этом году все больше китайских смартфонов среднего и флагманского сегментов получат OLED-дисплеи. По информации инсайдеров, спровоцировал скорейший перевод смартфонов на матрицы с органическими светодиодами дефицит качественных жидкокристаллических экранов. Если информация верна, то во второй половине нынешнего года мы увидим немало устройств с OLED-экранами, тогда как ЖК-матрицы станут отличительными чертами лишь китайских бюджетников с ценником до $155.

Есть также скепсис, что большинство из новинок получат действительно качественные OLED-панели. Экран всегда входит в число дорогостоящих компонентов смартфона, а с переходом на технологию органических светодиодов, его стоимость увеличится. В погоне за удешевлением наибольшим спросом будут пользоваться недорогие матрицы. Компании вынуждены будут придумывать разные возможности по экономии на установке более современных и дорогостоящих экранов.

С другой стороны, к числу преимуществ OLED стоит отнести улучшенную цветопередачу и контрастность, а также глубокий черный цвет. В силу низкой толщины подобные матрицы способны отлично вписаться в тонкий корпус. Еще одно существенное преимущество таких дисплеев — энергоэффективность.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: mydrivers