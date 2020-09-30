Клавиатура от Google Gboard обновилась на Android TV

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Google продолжают добавлять новые фишки для удобного пользования Android TV – теперь обновился и Gboard.

Google выпускает обновленную версию Gboard для Android TV. Обновление отправляется не через привычный нам Google Play Маркет, а напрямую с серверов Корпорации добра, поэтому далеко не все смогут ощутить разницу прямо сейчас. Но скоро каждый пользователь Android TV сможет оценить новый дизайн привычной клавиатуры.

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Основное изменение в данном обновлении - полная переделка дизайна клавиатуры. Раньше при вызове Gboard клавиатура охватывала всю ширину дисплея. Новый дизайн очень похож на то, что мы видим на смартфонах – более узкий, лаконичный внешний вид, который не занимает столько места.

Другое изменение – включение клавиши голосового ввода на клавиатуре. Раньше приходилось надеяться на приложение, которое вы используете – разработчику необходимо было встроить клавишу голосового ввода для текстового поля. Сейчас вы сможете пользоваться голосовым вводом Gboard, даже если у приложения его нет.

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Обновление должно быть актуальным для всех приложений, которые позволяют использовать клавиатуру. Но в последнее время многие разработчики приложений реализуют свои собственные клавиатуры для ввода текста, включая Netflix и YouTube. Так что, каким бы это не было странно, в скором времени, у вас не получится использовать новую клавиатуру так часто, как бы хотелось.

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Источник: Android Police



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