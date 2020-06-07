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Клавиатура Google обновилась и получила новую функцию. Вот всё, что вам нужно знать

07.06.2020 710 3

Эмодзи позволяют лучше выражать мысли и чувства прямо в текстовых сообщениях, и Google это прекрасно понимает. Компания начала тестировать «Emoji Bar»﻿, который должен предоставить каждому лёгкий и быстрый доступ к обычно спрятанным где-то в дополнительной раскладке смайликам.

 

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Впервые об этой функции мы услышали ещё в апреле, но полноценно протестировать её можно только сейчас, после очередного обновления бета-версии Gboard.

 

Подробнее

Как показано на прикреплённых скриншотах, Emoji Bar будет находиться в дополнительном блоке над клавиатурой. Сразу после первого запуска, Google начинает рассказывать вам о том, как пользоваться нововведением. Компания в очень кратком виде сообщает, что Emoji Bar позволит вам делиться любимым эмодзи мгновенно, потом говорит как быстро открыть полный список смайликов, а в конце показывает что делать, если фишка не понравилась и её хочется удалить.

Emoji Bar в Gboard - картинка 1Emoji Bar в Gboard - картинка 2Emoji Bar в Gboard - картинка 3

Мы очень надеемся, что клавиатура сможет обновлять доступный в Emoji Bar список эмодзи в зависимости от предпочтений.

 

На панели смайликов также есть отдельная кнопка, позволяющая открыть полный список доступных эмодзи. Вернуть клавиатуру в обычное состояние можно нажав на кнопку «удалить»﻿ в самом баре или настройках Gboard. 

 

Интересно, что на данный момент Emoji Bar работает только в сообщениях Google. Вряд ли после открытого релиза ситуация не изменится, но не отметить эту особенность нельзя.  

 

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Источник: Google

Google Gboard Update Beta
Автор: elders0n Дата публикации: 07.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Video Fan
Получила или получит? Кликбейт и введение в заблуждение
07.06.2020 08:48
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elders0n
Большинство продуктов Google, в том числе фирменная клавитаура Gboard, не имеют органичения количества бета-тестеров. Это означает, что попробовать новую версию клавиатуры может каждый. Учитывая, что вы находитесь на пишущем о технологиях сайте, можно предположить, что серьёзная часть пользователей заинтересована в обновлениях и новых фишках, в конце концов для этого люди и читают новости. Это не предварительное тесторивоние, не слив и не инсайд. Версия Gboard получила интересное обновление, вы первыми в Европе об этом узнали. Всё.
07.06.2020 08:57
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Video Fan
Она не получила, ее только тестируют. Меньше опломба "первыми в Европе"? Вы знакомы со всеми проф.ресурсами и знаете, где и что читают европейские пользователи?
07.06.2020 08:59
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Клавиатура Google обновилась и получила новую функцию. Вот всё, что вам нужно знать