Клавиатура Google обновилась и получила новую функцию. Вот всё, что вам нужно знать

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Эмодзи позволяют лучше выражать мысли и чувства прямо в текстовых сообщениях, и Google это прекрасно понимает. Компания начала тестировать «Emoji Bar»﻿, который должен предоставить каждому лёгкий и быстрый доступ к обычно спрятанным где-то в дополнительной раскладке смайликам.

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Впервые об этой функции мы услышали ещё в апреле, но полноценно протестировать её можно только сейчас, после очередного обновления бета-версии Gboard.

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Как показано на прикреплённых скриншотах, Emoji Bar будет находиться в дополнительном блоке над клавиатурой. Сразу после первого запуска, Google начинает рассказывать вам о том, как пользоваться нововведением. Компания в очень кратком виде сообщает, что Emoji Bar позволит вам делиться любимым эмодзи мгновенно, потом говорит как быстро открыть полный список смайликов, а в конце показывает что делать, если фишка не понравилась и её хочется удалить.

Мы очень надеемся, что клавиатура сможет обновлять доступный в Emoji Bar список эмодзи в зависимости от предпочтений.

На панели смайликов также есть отдельная кнопка, позволяющая открыть полный список доступных эмодзи. Вернуть клавиатуру в обычное состояние можно нажав на кнопку «удалить»﻿ в самом баре или настройках Gboard.

Интересно, что на данный момент Emoji Bar работает только в сообщениях Google. Вряд ли после открытого релиза ситуация не изменится, но не отметить эту особенность нельзя.

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Источник: Google