Ключевые детали о Vivo X80: с заявкой на мощный фотофлагман

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Vivo X80 будет упакован нестыдно

В прошлом месяце состоялась премьера серии Vivo X70, которая считается флагманской в модельном ряду компании. Здесь предпочли не только сконцентрироваться на мощной начинке, но и предложили топовые камеры с оптикой Zeiss. Продажи Vivo X70 только стартовали, но компания уже приступила к работам над преемником — Vivo X80.

Инсайдеры готовы первыми поведать о том, какой будет новинка. По их данным, Vivo X80 предложит 120-герцовый дисплей разрешением FullHD+ и в качестве аппаратной платформы предложат новейший 4-нанометровый чип Dimensity 2000. В основной камере солировать должен датчик на 50-мегапикселей размером 1/1,3ʺ и предложат поддержку 5-осевой стабилизации. Ассистировать ему должен телеобъектив на 12 Мп с 2-кратным зумом.

Вместе с Vivo X80 должен дебютировать Vivo X80 Pro, который должен быть максимально заряжен технологиями. Ему пророчат фронтальную камеру под поверхностью дисплея. Здесь и чипсет могут предложить мощнее, но будет это решение от Qualcomm, MediaTek или Samsung, информации нет. С большой долей вероятности стоит ждать внутри новинок фирменный чип обработки изображений для повышения качество фоточек.

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Источник: sparronews