Ключевые характеристики Realme 7 и Realme 7 Pro

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Realme 7 и Realme 7 Pro будут ранжироваться по модели чипа, типу дисплея, мощности быстрой зарядки и емкости батарейки

Номерные смартфоны компании Realme отвечают за средний сегмент и именно на них приходятся основные продажи. Всего полгода назад компания вывела на рынок Realme 6 и Realme 6 Pro, но она уже готова показать их преемников. Премьера Realme 7 и Realme 7 Pro придется на 1 сентября, но уже сейчас у нас есть возможность познакомиться с рядом их характеристик.

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Как сообщает известный поставщик утечек Мукул Шарма, Realme 7 будет построен на базе нового чипа Helio G95, предложит 90-герцовый IPS-дисплей и емкий аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой.

Интересно, что в случае с Realme 7 Pro производитель решил установить OLED-экран, но с частотой обновления 60 Гц. Урезали емкость аккумулятора в сравнении с базовой версией серии — 4500 мАч. Но недостаток миллиампер решено компенсировать быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. «Прошка» должна базироваться на Snapdragon 720 и на тыльной стороне установят многомодульную камеру, где ключевой датчик будет разрешением 64-мегапикселя.

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В плане ценообразования на новинки нет никакой ясности. Компания также готовится представить топовые устройства серии Realme X7, где самым заряженным будет Realme X7 Pro Ultra, который бросит вызов Redmi K30 Ultra.

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Источник: twitter