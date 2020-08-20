Realme X7 Pro — ответ на выход Redmi K30 Ultra

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Будет битва Realme X7 Pro и Redmi K30 Ultra. Они очень схожи по начинке

1 сентября Realme покажет минимуму два новых смартфона. Речь о Realme X7 и Realme X7 Pro. Вчера компания объявила о намерении провести презентацию новинок, а на сайте TENAA были найдены первые упоминания о новинках. Но информация была очень скудная и не позволяла оценить, что это будут за устройства. И вот сегодня данные сертификационного ведомства были дополнены спецификациями модели с индексом RMX2121.

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Предполагается, что на рынок смартфон выйдет с именем Realme X7 Pro. Весит он 184 грамма при габаритах 160,8х75,2х8,5 мм. Обладает изогнутым 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и в экран интегрировали сканер отпечатков пальцев. В верхнем левом углу матрицы имеется круглое отверстие под 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Realme X7 Pro базируется на неизвестной модели восьмиядерном чипе с тактовой частотой 2,6 ГГц. Похоже, что это Dimensity 1000+. В арсенале устройства 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и четверная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп + 2Мп + 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки.

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Судя по всему, Realme X7 Pro это конкурент Redmi K30 Ultra и этим двум моделям предстоит соперничать в Китае за симпатии пользователей. Первый из смартфонов легче, и он имеет фору над конкурентом в виде более мощной зарядки. Напомним, что Redmi K30 Ultra весит 213 грамм и есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

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Источник: gizmochina