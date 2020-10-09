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Отвечаем на вопрос: Когда стоит покупать смартфон, чтобы сэкономить и не облажаться



Как правило, покупатели смартфонов делятся на три категории: на тех, кто хочет получить новенький аппарат со всеми его преимуществами сразу после выхода, тех, кто предпочитает выждать определенное время, чтобы ценник пошел вниз и есть те, кто приобретает смартфон по мере выхода из строя старого аппарата. Но как понять, когда все же стоит покупать смартфон в 2020 году? Делимся своими мыслями на этот счет.

Начало продаж

Наверное, уже нет тех, кто не знает, что не стоить приобретать смартфон сразу после релиза, чтобы не жалеть потом, что не выждали несколько недель и не сэкономили немного денег. Поэтому купить смартфон в 2020 году после анонса — чревато более высокими тратами. Но иногда из этого правила бывают исключения, ведь далеко не все компании охотно снижают ценники на свои модели и даже прекращают продажи условно старых моделей, не желая продавать их совсем за бесценок. Так, OnePlus сворачивает продажи флагманов после запуска преемников.

Не стоит забывать и того, что нередко компании на старте продаж дают в нагрузку подарки к своим устройствам, чтобы стимулировать интерес к новинкам. Так, например, Samsung иногда дарят свои наушники и беспроводные док-станции к новинкам. Вознаграждала гарнитурой и своих первых покупателей флагманов серии P40 и компания Huawei. А Xiaomi так и вовсе оказалась чрезмерно щедрой на старте продаж серии Xiaomi Mi 10T. В Германии в нагрузку со смартфоном этой линейки идет ручной пылесос Mijia, а в Италии готовы подарить электросамокат Mi Electric Scooter Essential.

Или «звезда» прошлого месяца Poco X3 уже на старте начали предлагать по «самой-самой» низкой цене. Сыграли тут на том, что новинка заметно лучше конкурентов и нет повода откладывать ее покупку на потом. Правда, компания все же попыталась пустить пыль в глаза количеством характеристик: тут и 120-Гц дисплей, емкий аккумулятор и блок камер не так уж плох. Хотя, конечно, огрех, прежде всего, по автономности и недопиленности софта тут хватило.

В любом случае, если цена на аппарат уже на старте продаж вас устраивает, и вы в целом определились в своих предпочтениях, а также хотите быть на «острие прогресса» то лучше сделать это сразу и получить полезный подарок, чем выжидать скидок, которые по свой значимости могут и разочаровать. Но перед покупкой не поленитесь поискать сходные по цене предложения. Нередко можно наткнуться на вполне достойные прошлогодние флагманы, которые к этому времени существенно сбросили в цене.

Через пару месяцев

А вот здесь несмотря на всю очевидность ответа, очень многое зависит от производителя. Целый ряд моделей дешевеет, но не так стремительно, как хотелось бы потребителям. Но в покупке через несколько месяцев есть несколько преимуществ. Во-первых, появляется большое количество обзоров, которые позволяют больше узнать о смартфоне, ознакомиться со всеми его достоинствами и недостатками. А также выкатывают обзоры сравнения, позволяющие определиться с лидером в своей нише. В итоге выбор становится более прагматичным и здравым, когда вы понимаете, с какими компромиссами придется мириться.

Во-вторых, на старте продаж велик риск получить смартфон, в котором что-то будет работать не так, он будет нуждаться в обновлениях и исправлениях. Эксперты сходятся во мнении, что шанс наткнуться на дефект снижается, если после старта продаж прошло несколько месяцев. Лучше немного подождать, чтобы узнать, нет ли каких-то критических проблем с моделью и дать время разработчикам допилить софт.

По прошествии полугода

Это тот период, когда даже самые распиаренные модели готовы продавать дешевле и многие из них гарантировано теряют в цене. От взгляда на ценники земля уже не уходит из-под ног и нет недоумения, за что «такие деньжища» просят. Производители перестают устраивать искусственный дефицит, и алчные продавцы уже успели снять сливки на старте продаж и готовы немного «подвинуться» по цене. Можно также побродить по просторам онлайн-площадок и наткнуться на нужную модель с очень приличной скидкой. Но и тут есть свой подводный камень. Всегда есть шанс наткнуться на обманщика или недобросовестного продавца, готового продать бракованный товар под видом нового.

Не забываем также, что для кого-то становится критично важным, что он получает смартфон с не самыми топовыми на этот момент характеристиками. Сам факт обладания «морально устаревшим» устройством и потеря эффекта «новизны» уже претит. Таким остается рекомендовать покупать новинки на старте продаж. Но не забываем, что многие модели из среднего и флагманского сегмента создаются с заделом. Их потенциала, мощности и возможностей точно хватит на пару лет вперед.

Распродажи и акции

Не редко продавцы и сами производители предпочитают устраивать продажи «с огоньком». Распродажи и акции — слова, которые как магнит привлекают внимание. Их устраивают в преддверии праздников или специализированные дни распродаж. Одна «Черная пятница» и рождественские распродажи чего стоят. Принято считать, что в эти дни вероятность совершить выгодный шопинг возрастает многократно. Мы наблюдаем невиданную картину, когда объем продаж возрастает в десятки продаж, а покупателю в ту же «Черную пятницу» сметают с полок практически все. Но нередко в эти дни продавцы устраивают махинации с ценниками, пытаясь сыграть на алчности потребителей и отключающем мозг желании «халявы». Не редко многие товары резко прибавляют в цене за несколько месяцев или дней до старта продаж, а затем ценники снижают, создавая иллюзию снижения стоимости.

Правда, не стоит думать, что вокруг один обман. Реальные скидки случаются и реально пошопиться в Черную пятницу или Киберпонедельник можно. Главное не ведитесь на большие скидки, проверяйте продавца и не поленитесь мониторить цены за несколько недель до старта распродаж.

Совершать покупки перед анонсом нового поколения

Есть приличная категория тех, кто приобретает модели предыдущего поколения. Производители, как правило, придерживаются годичного цикла обновления смартфонов и перед выходом преемников «старые» модели сильно дешевеют. А характеристики смотрятся проигрышно только, если сталкивать их лбами с актуальным поколением. И далеко не всегда апгрейд существенный и заметный. Даже сейчас целый ряд прошлогодних флагманов являются отличным вариантом для покупки.

Итог

Какой бы период вы не выбрали для себя, он обладает своими плюсами и минусами. На самом деле многое зависит от ваших финансовых возможностей и отношения к тратам. Поэтому если кошелек позволяет и есть желание первым прикоснуться к «венцу технологий», то можно взять флагман на старте продаж и тот же новоиспеченный бюджетник будет приятным приобретением. Но, если вы хотите немного сэкономить и не прочь более вдумчиво тратить деньги, то стоит немного подождать и прикупить аппарат по сниженной цене.

А как вы предпочитаете совершать покупки?