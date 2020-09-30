Анонс Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro: проникнитесь креативом

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Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro с заявкой на «флагманы для народа»

Состоялся анонс Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro, которые позиционируются как флагманы в средней ценовой категории и устройства, наполненные креативом. Новинки получились достаточно любопытные, подхватившие актуальные тренды на рынке. На общем фоне они выделяются и это очередная попытка создать «флагманы для народа». Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro во многом схожи, а отличия коснулись только камеры и объема памяти.

Внешне новинки довольно сильно напоминают Vivo X50 Pro. В погоне за оригинальностью дизайнеры Xiaomi в очередной раз «попутали берега» и сделали отсылку к дизайну устройства другого производителя. Видимо им уж очень понравилось исполнение основной камеры у Vivo X50 Pro, не удержались и практически повторили ее оформление в Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

Здесь применяется боковой сканер отпечатков пальцев и предложили IPS-дисплеи, а «казус» с необходимостью встроить фронтальную камеру решен привычным для наших дней способом — она разместилась в круглом отверстии в верхнем левом углу экрана. В плане размещения функциональных элементов компания следует привычным ценностям, предлагая порт USB Type-C, слот для симок и ИК-порт.

В целом новинки выглядят солидно, аккуратно и современно. Xiaomi Mi 10T существует в двух расцветках: черной и серебристой. «Прошка» предлагает на выбор три оттенка: черный, синий и серебристый. От цветовой вычурности, присущей бюджетникам, тут отказались. Все благородно и солидно.

Дисплей — это, пожалуй, главная впечатляющая деталь устройств. Одно из ключевых преимуществ для подавления большинства конкурентов. Тут установлена IPS-матрица диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей. Самое модное решение, на которое брошены все силы — частота обновления доведена до 144 Гц. И это матрицы с адаптивной частотой обновления для снижения энергопотребления смартфона.

Таким экраном компания сигнализирует тем, что Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro представители «высшего общества». Это были хорошие новости. Из плохих — дисплеи все же будут весьма прожорливы.

Оба смартфона построены на Snapdragon 865. Производительность будет высокой и превышает необходимую. И хотя 144-Гц экран требует мощного «железа», все равно этот чип Qualcomm — задел на будущее, а не насущная необходимость сегодня. Xiaomi Mi 10T получил 6/8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. В случае с Xiaomi Mi 10T Pro предложили флеш-накопитель на 128/256 Гб в обоих модификациях 8 Гб ОЗУ.

«Прошка» — это еще и камерофон. По крайней мере на это очень рассчитывает Xiaomi. В первую очередь это заметно по главному модулю в основной тройной камере — 108 Мп. А во вторую — прикрутили оптическую стабилизацию. Особого смысла в таком рекордном количестве мегапикселей нет. Но маркетинг для китайцев зачастую важнее здравого смысла. Хотя большую часть презентации Xiaomi пыталась убедить в обратном и с упоением рассказывала о возможностях камеры Pro-версии, демонстрируя эффектные снимки.

В Xiaomi Mi 10T прослеживается идея поставить новинку на ступеньку ниже и, как это сейчас принято, упрощать решено по камерам. Поэтому в качестве ведущего тут установлен объектив на 64 Мп и оптическая стабилизация признана непозволительной роскошью. А вот два других модуля в обоих смартфонах идентичные: за расширенный угол отвечает датчик на 13 Мп, а за макросъемку сенсор на 5 Мп. На фронтальную камеру Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro можно создавать снимки разрешением 20 Мп.

Оба смартфона получили аккумулятор емкостью 5000 мАч. По нынешним меркам достойно, но вряд ли пользователь ощутит серьезное преимущество от установки батарейки такой емкости. Сочетание 144-Гц IPS-матрицы, мощной платформы и 5G‑модема может не позволить новинкам выглядеть выигрышно в плане автономности. Поддерживается система быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Выпуском Xiaomi Mi 10T и Xiomi Mi 10T Pro компания настойчиво делает вид, что выполнены они по заявкам потребителей. Сочетание хорошего дисплея, мощного чипа, стереодинамиков и приличных камер — заявка на успех. Но этот набор достоинств «спотыкается» о достаточно высокий, по меркам наших стран, ценник. Так, за Xiaomi Mi 10T запросили 499 евро и 549 евро за версии с 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти соответственно. Покупка Xiaomi Mi 10T Pro с 8/128 Гб обойдется в 599 евро, а за модификацию с 8/256 Гб запросили 649 евро.

Технические характеристики Xiaomi Mi 10T

Материалы корпуса стекло Gorilla Glass 5 Размеры и вес 165,1х76,4х9,33 мм, 216 грамм Операционная система Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 Дисплей 6,67 дюйма, 2400х1080 точек (FullHD+), IPS, AdaptiveSync, 144 Гц, соотношение 20:9, плотность пикселей 395ppi, контрастность 1,500:1, максимальная яркость 650 нит, МЕМС, HDR10, Corning Gorilla Glass 5 Платформа Чипсет Snapdragon 865, 8 ядер (1 ядро Kryo 585 до 2,84 ГГц, 3 ядра Kryo 585 до 2,42 ГГц, 4 ядра Kryo 585 до 1,8 ГГц), 64 бит,7 нм Графический чип Adreno 650 Оперативная память 6/8 Гб, LPDDR5 Постоянная память 128 Гб, UFS 3.1 Основная камера Основная: камера с тремя модулями - Ультраширокоугольная: 13 Мп, 1,12 мкм, f/2.4, 123 градуса - Широкоугольная: 64 Мп, Sony IMX682, 0,8 мкм, ﻿ 1 / 1,7 дюйма, ﻿f/1.89 -Макромодуль: 5 Мп, 1,12 мкм, f/2.4 Запись видео 8К/30fps Фронтальная камера 20 Мп, Samsung S5K3T2﻿, f/2.2 Аккумулятор Li-ion 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт Сеть 2G, 3G, 4G, 5G Две Nano-SIM-карты Беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1, NFC Навигация GPS, AGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou Биометрия сканер отпечатков пальцев (на торце) Разъемы порт USB Type-C Дополнительно поддержка Hi-Res Audio, стереодинамики Степень защиты не заявлена Цвета черный, серебристый Цена 6/128 Гб — 499 евро, $585 8/128 Гб — 549 евро, $643

Технические характеристики Xiaomi Mi 10T Pro

Материалы корпуса стекло Gorilla Glass 5 Размеры и вес 165,1х76,4х9,33 мм, 218 грамм Операционная система Android 10, фирменная оболочка MIUI 12 Дисплей 6,67 дюйма, 2400х1080 точек (FullHD+), IPS, AdaptiveSync, 144 Гц, соотношение 20:9, плотность пикселей 395ppi, контрастность 1,500:1, максимальная яркость 650 нит, МЕМС, HDR10, Corning Gorilla Glass 5 Платформа Чипсет Snapdragon 865, 8 ядер (1 ядро Kryo 585 до 2,84 ГГц, 3 ядра Kryo 585 до 2,42 ГГц, 4 ядра Kryo 585 до 1,8 ГГц), 64 бит,7 нм Графический чип Adreno 650 Оперативная память 8 Гб, LPDDR5 Постоянная память 128/256 Гб, UFS 3.1 Основная камера Основная: камера с тремя модулями - Ультраширокоугольная: 13 Мп, 1,12 мкм, f/2.4, 123 градуса - Широкоугольная: 108 Мп, Samsung HMX, ﻿1 / 1,33, 0,8 мкм, ﻿OIS, f/1.69 -Макромодуль: 5 Мп, 1,12 мкм, f/2.4 Запись видео 8К/30fps Фронтальная камера 20 Мп, Samsung S5K3T2, f/2.2﻿ Аккумулятор Li-ion 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт Сеть 2G, 3G, 4G, 5G Две Nano-SIM-карты Беспроводные интерфейсы Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 ГГц, Bluetooth 5, NFC Навигация GPS, AGPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou Биометрия сканер отпечатков пальцев (на торце) Разъемы порт USB Type-C Дополнительно поддержка Hi-Res Audio, стереодинамики Степень защиты не заявлена Цвета черный, синий, серебристый Цена 8/128 Гб — 599 евро, $702 8/256 Гб — 649евро, $760

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