Когда ждать ответ Samsung и MediaTek на выход Snapdragon 888

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Назвали время анонса флагманских чипов Samsung и MediaTek

Samsung решила всех удивить и не просто выпустить очередную «бледную тень» флагманского процессора, но и сломать привычную систему наименования. Вместо Exynos 1000 или Exynos 1100 мы получим Exynos 2100. Нейминг словно указывает на то, что будет сделан большой шаг вперед и нужно подчеркнуть значимость происходящих изменений.

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Несмотря на то, что линейка Galaxy S21, предположительно, дебютирует уже в середине января следующего года (речь идет о 14 январе), Samsung не торопилась с анонсом новой платформы. И вот сегодня пришло сообщение, что компания намерена устроить 15 декабря ивент. Новость о предстоящем мероприятии появилась на официальном аккаунте Samsung Exynos в Twitter. Предполагается, что компания устроит премьеру флагманскому чипу Exynos 2100.

К идее выпуска флагманских платформ вернулся и чипмейкер MediaTek. Генеральный директор компании подтвердил планы выпустить процессор премиального уровня и произойдет это в начале января 2021 года. О каком именно чипе идет речь, точных сведений нет. Предполагается, что им может быть 6-нанометровый процессор МТ6893. Не так давно в сети появился результат прогонки нового чипа через AnTuTu, который указывает на то, что по производительности он обходит Snapdragon 865.

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Источник: mydrivers, taipeitimes