Сканер отпечатков пальцев в дисплее Samsung Galaxy S21 будет в два раза быстрее предшественника

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Samsung должны убыстрить работу сканера отпечатков пальцев в дисплее Galaxy S21.

Новые материалы про свежую флагманскую линейку от Samsung, Galaxy S21, никак не могут перестать появляться на просторах Сети. Теперь мы узнали, что сканер отпечатков пальцев в экране, показанный еще в 2019 году, может быть заметно улучшен, а скорость срабатывания – увеличена.

Популярный инсайдер с ником Ice Universe заявил, что Samsung усовершенствовал ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в экране Galaxy S21. По его словам, это будет первое серьезное обновление со времен Galaxy S10 с 2019 года.

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В отличие от оптических сканеров, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев использует звуковую волну для считывания узора. При прикосновении области сканирования, давление пальца будет посылать электрический импульс. Этот импульс заставит звуковой сенсор считать и подтвердить записанный отпечаток. В теории такой вариант должен быть не только надежнее, но и быстрее оптического, но на практике он работал медленно и нестабильно.

Теперь это может измениться, ведь, по словам Ice Universe, зона работы датчика отпечатков пальцев на Galaxy S21 будет увеличена почти в два раза, а также будет улучшена скорость считывания информации.

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Но не стоит надеяться на слухи. Лучше всего подождать не только презентации продукта и официального заявления компании, но и реальные отзывы пользователей.

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Источник: Twitter



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