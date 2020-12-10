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  • Сканер отпечатков пальцев в дисплее Samsung Galaxy S21 будет в два раза быстрее предшественника

Сканер отпечатков пальцев в дисплее Samsung Galaxy S21 будет в два раза быстрее предшественника

10.12.2020 390 1

Samsung должны убыстрить работу сканера отпечатков пальцев в дисплее Galaxy S21.

 

Samsung Galaxy S21 сканер

 

Новые материалы про свежую флагманскую линейку от Samsung, Galaxy S21, никак не могут перестать появляться на просторах Сети. Теперь мы узнали, что сканер отпечатков пальцев в экране, показанный еще в 2019 году, может быть заметно улучшен, а скорость срабатывания – увеличена.

 

Популярный инсайдер с ником Ice Universe заявил, что Samsung усовершенствовал ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в экране Galaxy S21. По его словам, это будет первое серьезное обновление со времен Galaxy S10 с 2019 года.

 

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В отличие от оптических сканеров, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев использует звуковую волну для считывания узора. При прикосновении области сканирования, давление пальца будет посылать электрический импульс. Этот импульс заставит звуковой сенсор считать и подтвердить записанный отпечаток. В теории такой вариант должен быть не только надежнее, но и быстрее оптического, но на практике он работал медленно и нестабильно.

 

Samsung Galaxy S20

 

Теперь это может измениться, ведь, по словам Ice Universe, зона работы датчика отпечатков пальцев на Galaxy S21 будет увеличена почти в два раза, а также будет улучшена скорость считывания информации.

 

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Но не стоит надеяться на слухи. Лучше всего подождать не только презентации продукта и официального заявления компании, но и реальные отзывы пользователей.

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Samsung Galaxy S20 сканер

 

Источник: Twitter


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Samsung Samsung Galaxy S21
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 10.12.2020

Комментарии

Jack Black 0
Это мы уже слышали. А по факту, будет такой же медленный, как и раньше....
10.12.2020 08:22

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Сканер отпечатков пальцев в дисплее Samsung Galaxy S21 будет в два раза быстрее предшественника