Бывший гендиректор OpenAI, автор чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман возглавит новую исследовательскую группу в Microsoft

98

Сэм Альтман не вернется в OpenAI ﻿﻿

Бывший генеральный директор OpenAI Сэм Альтман возглавит исследовательскую группу Microsoft в области искусственного интеллекта, сообщил глава корпорации Сатья Наделла.

Если кто-то думал, что повторится сценарий такой, как со Стивом Джобсом, такого не будет! Напомним, потеряв власть в борьбе с советом директоров 1985 года, Джобс был уволен из компании, после чего организовал NeXT, специализировавшуюся на рынках бизнеса и высшего образования. В 1996 году Джобс вернулся в Apple на должность генерального директора, проработав на нем до своей смерти в 2011 году. Сэм Альтман, бывший генеральный директор OpenAI, уволенный из компании на днях, был нанят Microsoft.

Альтман был внезапно уволен со своего поста советом директоров компании из-за беспокойства по поводу его преданности миссии OpenAI. Совет директоров сослался на проблемы с нехваткой доверия, что привело к его уходу.

Вслед за Альтманом последовал другой ведущий человек в компании - Грег Брокман, стоявший у истоков разработки ChatGPT. Появились слухи, что другие сотрудники тоже планируют покинуть OpenAI.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла выразил радость по поводу того, что Альтман и Брокман присоединились к Microsoft и подчеркнул готовность компании обеспечить их необходимыми ресурсами.

В частности, Наделла обратился в социальные сети, чтобы подтвердить приверженность Microsoft своему партнерству с OpenAI, заявив: "Мы остаемся преданными нашему партнерству с OpenAI и уверены в нашей дорожной карте продукта". Это заявление отражает стратегическое намерение Microsoft поддерживать тесное сотрудничество с OpenAI, одновременно расширяя свои возможности для исследований в области ИИ.

Мы считаем, что Microsoft станет в пользу прихода таких крупных в области ИИ людей, ведь сделает сервисы компании конкурирующими.

Источник: gizmochina