Компания акцентировала внимание на одной фишке Poco X3 Pro

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Poco X3 Pro получит сверхпрочное закаленное стекло Gorilla Glass

На март Poco запланировала два пресс-мероприятия, одно из которых пройдет 22 марта и на нем должны показать Poco F3. Тут все предсказуемо — это будет глобальный вариант Redmi K40. Куда интереснее презентация, которая пройдет 30 марта и там должны показать Poco X3 Pro. Инсайдеры раскрыли ряд характеристик новинки, тогда как компания предпочитает не озвучивать подробности о ней.

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И вот вчера на страницах Poco в социальных сетях появился ролик, который акцентирует внимание на одной из фишек будущего смартфона. Он дает понимание, что новинка должна получить закаленное стекло Gorilla Glass шестого поколения. Компания не раскрывает название смартфона, но почти наверняка речь идет о Poco X3 Pro.

Напомним, что смартфон базируется на Snapdragon 860, анонс которого только ожидается. В активе Poco X3 Pro будет 120-герцовый дисплей диагональю 6,67 дюйма и аккумуляторная батарея емкостью 5160 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Основная камера будет четверная с сенсорами 48 Мп + 13 Мп (сверхширик) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (сенсор для макросъемки). Ожидается, что смартфон будет доступен в двух модификациях 6/128 Гб и 8/256 Гб памяти, а цветовых решений предложат три: черный, синий и бронзовый. В Индии Poco X3 Pro могут продавать за $290.

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Источник: twitter