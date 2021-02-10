Компания хочет выпустить Redmi K50 SE

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Xiaomi будет и дальше раздувать модельный ряд

Фанаты Xiaomi наверняка слышали, что серия Redmi K получит продолжение и компания готовит к выходу сразу несколько моделей в рамках новой серии Redmi K50. Помимо базовой версии и Redmi K50 Pro, может выйти сразу две вариации Redmi K50 Gaming Edition. Но, похоже, что это далеко не все представители новой линейки.

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В излюбленной манере глава Redmi Лю Вейбинг решил посредством опроса намекнуть на то, что в рамках новой серии может появиться Redmi K50 SE. Он поинтересовался у фанатов нужен ли Redmi K50 SE, ведь прочие производители предлагали подобные SE-модели. Пожалуй, самый разумный комментарий был оставлен одним из пользователей, который предложил компании сначала назвать характеристики модели, а уже потом задавать опрос нужна она или нет. Естественно, что Лю Вейбинг не отреагировал на этот комментарий.

Ожидается, что в серии Redmi K50 будет богатство выбора в плане аппаратных платформ. Так, поговаривают, что в рамках этой линейки мы увидим флагманы с чипами Snapdragon 8 Gen1 и Dimensity 9000, а также компания может выпустить смартфоны с Dimensity 7000 или Snapdragon 870. Нет сомнений, что новинки получат OLED-экраны, до 12 Гб оперативной памяти, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч и быструю зарядку.

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Среди не самых сильных сторон новинок будут камеры, в серии Redmi K именно за счет них компания добивается адекватной цены и не позволяет им зайти на поле, где играют флагманы Xiaomi.

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Источник: weibo