Компания намекает на дизайн OnePlus Nord CE 5G
OnePlus Nord CE 5G должен повторять внешне предшественника
На 10 июня назначена премьера OnePlus Nord CE 5G, который должен стать чуть более прокаченной версией OnePlus Nord, который вышел в прошлом году. Новинку ждет внутреннее преображение, а вот в плане внешности она может быть идентична предшественнику. В пользу этого говорит последний тизер компании, который она опубликовала на своей странице в Twitter.
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Короткий промо-ролик демонстрирует образ смартфона, где тыльная камера оформлена на манер того, как это предлагает OnePlus Nord. Учитывая то, что преобладающий цвет в тизере зеленый, то это можно трактовать как намек на то, что в цветовой палитре корпусов OnePlus Nord CE 5G предложат этот оттенок.
Завтра компания обещает опубликовать очередной тизер, раскрывающий какую-то деталь о OnePlus Nord CE 5G. Сейчас же известно, что смартфон должен предложить 90-герцовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 750G, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч и технологию быстрой зарядки на 50 Вт. Ценник на новинку должен не превысить отметку $350.
В июне компания также должна представить OnePlus Nord N200 и Nord 2, где первый станет эксклюзивом для рынка Северной Америки.
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Источник: twitter
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