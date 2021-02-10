Компания намекает на дизайн OnePlus Nord CE 5G

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OnePlus Nord CE 5G должен повторять внешне предшественника

На 10 июня назначена премьера OnePlus Nord CE 5G, который должен стать чуть более прокаченной версией OnePlus Nord, который вышел в прошлом году. Новинку ждет внутреннее преображение, а вот в плане внешности она может быть идентична предшественнику. В пользу этого говорит последний тизер компании, который она опубликовала на своей странице в Twitter.

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Короткий промо-ролик демонстрирует образ смартфона, где тыльная камера оформлена на манер того, как это предлагает OnePlus Nord. Учитывая то, что преобладающий цвет в тизере зеленый, то это можно трактовать как намек на то, что в цветовой палитре корпусов OnePlus Nord CE 5G предложат этот оттенок.

Завтра компания обещает опубликовать очередной тизер, раскрывающий какую-то деталь о OnePlus Nord CE 5G. Сейчас же известно, что смартфон должен предложить 90-герцовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 750G, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч и технологию быстрой зарядки на 50 Вт. Ценник на новинку должен не превысить отметку $350.

В июне компания также должна представить OnePlus Nord N200 и Nord 2, где первый станет эксклюзивом для рынка Северной Америки.

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Источник: twitter