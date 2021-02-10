Компания назвала цену Redmi Note 8 (2021)

868

Переиздав Redmi Note 8, производитель и цену увеличил

На днях случился анонс Redmi Note 8 (2021). Компания решила в очередной раз разыграть карту с выпуском бюджетного смартфона, который стал хитом продаж. Надеется она собрать неплохую кассу и в этом раз, предполагая, что будет немало тех, кто выберет мобильник с Helio G85. Старт продаж Redmi Note 8 (2021) объявлен и Xiaomi наконец-то объявила прайс на новинку.

Читать также: Инструкция по работе с приложением Mi Drop для смартфонов Xiaomi ﻿

Приобрести смартфон можно, начиная с 25 мая и доступен он будет в двух версиях. Младшую с 4/64 Гб памяти оценили в $169 и за модификацию с 4/128 Гб просят $189. Для сравнения в Китае за Redmi Note 8 с 4/64 Гб на старте продаж просили $139. А за сумму $195 можно было прикупить модификацию с 6/128 Гб.

Redmi Note 8 (2021) предлагает IPS‑дисплей диагональю 6,3 дюйма разрешением FullHD+, защищает который стекло Gorilla Glass 5. Оснастили смартфон фронталкой на 13-мегапикселей, четверной тыльной камерой 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки и фирменной оболочкой MIUI 12.5 на основе Android 11. Имеется дактилоскопический датчик на задней панели, 3,5 мм разъем для наушников, линейный динамик и в комплекте идет зарядный адаптер на 22,5 Вт.

Читать также: Анонс Redmi AirDots 3 Pro уже завтра: ключевые фишки

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mi.com