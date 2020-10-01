Компания определилась с датой анонса Poco C3

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Премьера Poco C3 состоится 6 октября

Будем откровенны, до недавнего времени смартфоны Poco были нишевой историей. Но Poco F2 Pro и Poco X3 предложили достаточно мощную цену и при этом весьма достойную начинку. Особенно последняя из названых моделей заставит всерьез присматриваться к новинкам под брендом Poco, которые вполне могут оказаться самодостаточными продуктами.

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Но не в случае с Poco C3. Высока вероятность, что компания вновь займется переклеиванием шильдика и за основу будет взята модель из семейства Redmi. На этот раз ребрендинг ждет Redmi 9C. Так это или нет, узнаем на следующей неделе. Сегодня компания подтвердила, что намерена 6 октября представить Poco C3.

Если догадки о смене неймига с Redmi 9C на Poco C3 верны, то нас ждет 6,53-дюймовый аппарат, обладающий экраном разрешением 1600х720 точек, восьмиядерным чипсетом Helio G35, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч, сканером отпечатков пальцев и многомодульной основной камерой, где главный сенсор на 13 Мп. Ожидается, что ценник на Poco C3 не будет выше $137. Появится ли новинка на других рынках кроме Индии, сведений нет.

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Источник: androidaythority