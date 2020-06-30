Представлен Redmi 9C: даешь больше дешевых смартфонов

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Сегодня в рядах бюджетных смартфонов случилось пополнение. Бренд Redmi, отпочковавшийся от Xiaomi, представил сразу два доступных устройства: Redmi 9A и Redmi 9C. О первом из дебютантов мы уже рассказали, пришло время узнать о втором из новичков. Сразу возникает вопрос, чем он отличается от того же Redmi 9A?

Отличия от Redmi 9A

По характеристикам его поставили на ступеньку выше своего визави, но по большинству параметров они идентичны. Вся разница сводится к оформлению тыльной камеры, количеству датчиков в ней и аппаратной платформе. Эта модель нужна тем, кто уже не готов мириться с одиночной основной камерой и хочет вариант с новым чипом, который лишь ненамного лучше Helio G25.





В плане экстерьера Redmi 9C во многом схож с Redmi 9A, но компания решила немного изменить внешность бюджетного смартфона, установив сзади квадратный блок тыльной камеры и предложив текстурированную тыльную панель. А еще попутно увеличила количество сенсоров до трех, предложив модули на 13 Мп + 5 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины).





Разумеется, никакого крутого дизайна тут нет. Для бюджетника корпус — не роскошь, а сплошная практичность. Внешне Redmi 9C скучный и повсюду царит пластик. Хотя он смотрится чуть интереснее того же Redmi 9A за счет модной квадратной камеры.

Понятно, что приличной производительности от дешевой модели ждать не приходится, это не смартфоны для игр. Но компания пытается сломать этот стереотип, предложив новый процессор из G-линейки игровых чипов MediaTek. Здесь установили 8-ядерный чипсет Helio G35, который по своей сути является чуть усовершенствованной версией Helio G25. Он по-прежнему изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу, но экономичные ядра Cortex-A53 разогнали до частоты 2,3 ГГц и видеоускоритель IMG PowerVR GE8320 работает на частоте до 680 МГц.





Еще два отличия Redmi 9C от версии с индексом А — наличие сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне и есть ИК-порт.

Прочие параметры

Все прочие характеристики дублируются: дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением 1600х720 пикселей, батарейка на 5000 мАч, селфи-модуль на 5 Мп, 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной. Работает аппарат под управлением Android 10 с надстройкой MIUI 11. Заявлена поддержка Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi, наличествует 3,5 мм разъем для наушников и порт USB Type-C.





До прилавков магазинов Redmi 9C доберется только к концу июля. В Малайзии он будет доступен по цене $100 за версию 2/32 Гб. Есть модификации 3/32 Гб и 4/64 Гб, но ценники на них не объявлены.







