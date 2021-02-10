Компания определилась с датой премьеры Nubia Z30 Pro

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Nubia Z30 Pro с подэкранной камерой готов к дебюту

Не так давно ZTE объявила о том, что намерена возродить линейку серии Nubia Z. О том, что это будет за смартфон, компания не стала озвучивать и только на днях стало понятно, что нас ждет анонс не одного устройства, а целой серии. ZTE готовится представить Nubia Z30 и Nubia Z30 Pro, а пройдет пресс-мероприятие 20 мая.

Дату премьеры новинок сегодня озвучил сам президент мобильного подразделения компании. Центральной моделью линейки станет ZTE Nubia Z30 Pro, который получит OLED-дисплей с изогнутыми кромками по бокам. Экран лишен вырезов под фронтальную камеру и, судя по всему, ее отправили под поверхность матрицы.

Основная камера у ZTE Nubia Z30 Pro четверная и надпись на площадке указывает на то, что предложат поддержку 100-кратного гибридного зума. С уверенностью можно говорить, что помимо основного сенсора здесь предложат сверхширик и телеобъектив.

Среди прочих характеристик ZTE Nubia Z30 Pro называют платформу Snapdragon 888 и технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Будут ли эти же черты характерны для базовой версии Nubia Z30, узнаем через две недели.

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Источник: mydrivers