Компания раскрыла ряд подробностей о Realme Pad

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Дисплей в Realme Pad обещает быть достойным

Сентябрь обещает быть богатым на премьеры и свои новинки представит Realme. 9 сентября компания проведет презентацию Realme 8i и Realme 8s, а также покажет свой первый планшет Realme Pad. Незадолго до анонса было решено показать планшет, а также раскрыть ряд подробностей о нем.

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В частности, производитель сообщил, что Realme Pad получит 10,4-дюймовый дисплей, который займет 82,5% лицевой поверхности. Разрешение экрана составит 2000х1200 пикселей.

По более ранним слухам известно, что базироваться планшет будет на Helio G80, предложит 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гб, фронтальную камеру на 8-мегапикселей и одиночную тыльную с аналогичным разрешением. Толщина корпуса Realme Pad составит всего 6,9 мм.

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Планшет должен получить четыре динамика, порт USB Type-C, аккумулятор емкостью 7100 мАч, быструю зарядку и операционную систему Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Поставляться гаджет будет в версиях с поддержкой 4G LTE/Wi-Fi и только с Wi-Fi. Ценник на Realme Pad может составить $233.

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Источник: mysmartprice