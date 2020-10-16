Samsung в очередной раз потроллила Apple. Догадались за что?

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И Samsung туда же. Надо же уколоть конкурента за отказ от адаптера питания в коробке

Samsung уже не раз пыталась задеть Apple и потроллить ее. В принципе такое поведение неудивительно. Это два главных конкурента и для борьбы друг с другом все средства хороши. В этот раз повод для троллинга или травли дала сама Apple.

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Пройтись по конкуренту Samsung позволил тот факт, что в этом году концерн из Купертино изъял из комплекта поставки наушники EarPods и адаптер питания. На своих страницах в социальных сетях Samsung начала акцентировать внимание, что ее устройства поставляются с зарядным устройством. Так, в Facebook компания «ненавязчиво» напомнила, что в комплекте с Galaxy идет зарядный блок.

Интересно, что ранее в сети ходили разговоры, что Samsung всерьез рассматривает возможность и целесообразность урезать комплект поставки ряда смартфонов, изъяв из комплекта зарядное устройство. И якобы это новшество может быть внедрено в 2021 году. Среди возможных причин такого шага инсайдеры называли желание снизить производственные расходы и тот факт, что зарядные устройства «получили широкое распространение».

Неясно пойдет ли в итоге южнокорейский гигант в будущем по пути урезанной комплектации. Но компания уже не раз сначала высмеивала то, что позднее сама же внедряла. Так, в 2016 году Samsung была в числе тех, кто уколол Apple за отказ от 3,5 мм разъема для наушников, но уже спустя два года выпустила Galaxy A8 2018, лишив его мини-джека.

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Досталось Apple от Samsung и за то, что она не спешила с внедрением поддержки 5G. Не секрет, что сети пятого поколения — технология перспективная. Но на данный момент она все еще лишена большого практического смысла и пользы. А все по причине недостаточной распространенности 5G-сетей и для большинства вполне достаточно возможностей LTE-сетей для всего. Скорее всего, все это понимала и Apple, поэтому и не стремилась быть в авангарде тех, кто внедрит эту новацию.

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Источники: macrumors, twitter