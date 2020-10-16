Samsung и Xiaomi постепенно отнимают долю у Huawei

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Huawei падает, Samsung и Huawei укрепляют свои позиции

Мало кто сомневался, что Huawei не сможет долго удерживать лидерство на рынке смартфонов и ее продажи уйдут в крутое пике. И эти прогнозы уже находят свое подтверждение в последнем отчете специалистов компании Counterpoint Technology Market Research по результатам августа.

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По итогам последнего летнего месяца доля Huawei на рынке смартфонов составила 16% против 21% доли, которая приходилась на компанию в апреле нынешнего года и именно этот результат позволил китайской компании стать производителем номер один. Падение Huawei позволило Samsung вернуть себе лидерство, и она контролирует 22% доли рынка мобильных устройств.

Тройку лидеров по-прежнему замыкает Apple, и ее доля составила 12%. Четвертое место досталось Xiaomi — 11% против 8% в апреле. Эксперты полагают, что падение Huawei только продолжится и в следующем году она опустится на седьмую позицию в рейтинге крупнейших производителей смартфонов. Ослабление китайской компании сыграет на руку ее конкурентам, которые смогут улучшить свое положение на рынке.

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Вполне вероятно, что по итогам четвертого квартала доля Apple увеличится и подстегнет спрос на ее продукцию выход линейки iPhone 12. Несмотря на наплевательское и откровенно стяжательское отношение к пользователям, которое проявляется в отсутствии инноваций и изъятии зарядки из комплекта поставки, найдется немало тех, кто купит iPhonе 12 хотя бы потому, что это имиджевая вещь.

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Источник: businesspost