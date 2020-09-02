Компания тизерит ключевую фишку Poco X3

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Производительность Poco X3 с Snapdragon 732G уже замерили

Если Pocophone F1 вызвал громкий медийный звон и интерес, то новинки Poco 2020 года выпуска откровенно разочаровали. Еще в начале года суббренд заявил, что он независим и полностью «перезапустился», но при этом забыл сказать, что все эти «трансформации» приведут лишь к клонированию устройств Redmi. Попытаться реабилитироваться постараются выходом Poco X3.

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Все указывает на то, что это и будет тот самый непохожий на другие устройства смартфон, который компания обещала раньше. Его оригинальность будет прослеживаться уже в том, что он первым на рынке предложит новый чип Snapdragon 732G, чей анонс состоялся в последний день уходящего лета.

В преддверии релиза компания начала активно тизерить предстоящий выход Poco X3. Акцент сделан на новом процессоре и его производительности. Так, по данным производителя Snapdragon 732G в AnTuTu набирает более 300 тысяч баллов, производительность CPU составила 103 403 балла, а GPU — 79 234.

По неподтвержденным сведениям, Poco X3 должен получить OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумуляторную батарею емкостью 5160 мАч и четырехкомпонентную основную камеру, где главный датчик на 64-мегапикселя. Со своей стороны, помимо аппаратной платформы компания также подтвердила, что новинка получит технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Анонсировать Poco X3 намерены 7 сентября, а старт продаж намечен на 8 сентября.

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Источник: twitter