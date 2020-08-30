Poco X3 порадует быстрой зарядкой

328

Новинка от дочки Xiaomi Poco X3 будет выгодно отличаться не только массивным аккумулятором, но и скоростью его зарядки.

Вот-вот будет представлен новый смартфон от бренда Poco под лаконичным названием X3. Как и всегда со смартфонами от Xiaomi, мы знаем об этом устройстве почти все, но все-таки дополнительная информация продолжает поступать.

По словам менеджера по маркетингу и глобального представителя компании Ангуса Кай Хо Нга, аккумулятор POCO X3 заряжается полностью за 65 минут. Вы скажете, что не так уж это и быстро. Однако новинка будет питаться от батарейки на аж 5160 мАч. Как вам такой расклад?

Читать также: Poco X3 может предложить флагманский дисплей и емкую батарейку﻿

Связано это с тем, что Xiaomi POCO X3 будет поддерживать быструю зарядку на 33 Вт. Ангус Кай Хо Нг в своем Twitter-аккаунте написал: «...По сравнению с известным среднебюджетником (имеется в виду Samsung A71), мы лидируем. Я объясню, как мы достигли этого, на официальной презентации». Изображение в Twitter показывает, что POCO X3 заряжается до 100% за 65 минут, а Samsung Galaxy A71 заполняет свой аккумулятор за 80 минут.



Новый смартфон от POCO с номером модели M2007J20CG был недавно замечен в базе данных FCC. Согласно слухам, этим смартфоном является Poco X3. На изображении FCC на задней панели этого устройства четко видна маркировка «POCO». На задней панели устройства видно, что производитель установит 64-мегапиксельный главный датчик – ту же самую матрицу камеры, которая используется в Poco X2.

Читать также: Квадрокамеру Poco X3 самобытно обыграли﻿

По последним слухам, новый аппарат Poco будет работать на базе чипсета Snapdragon 765. Также имеются слухи, что этот смартфон будет красоваться AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: Twitter