Компания тизерит подробности о фронталке и основной камере Xiaomi 12

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Камеры обещают топчик

Промо-кампания по продвижению Xiaomi 12 продолжается и сегодня компания взялась освещать камеры, которые получат новинки новой серии. Так, уже известно, что в основной камере базовой версии серии задавать тон будет 50 Мп датчик Sony IMX766, тогда как с приходом Xiaomi 12 Pro состоится премьера нового сенсора Sony IMX707 тоже разрешением 50 Мп.

Прошло немного времени, и компания завела разговор о фронталке. Она известила, что на передней панели установят датчик на 32-мегапикселя с технологией GAN (встроенный фильтр красоты), позволяющей придать коже свежий и молодой вид, а выглядеть все это должно максимально естественно.

Характеристики основных камер Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro компания дополнила упоминанием технологии CyberFocus. Ее фишка в способности идентифицировать несколько объектов, различать их характеристики и отслеживать фокусировку. Это позволит улучшить эффект захвата и повысить вероятность создания качественного снимка.

Суд по новым тизерам, компания старается создать впечатление, что Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro по своим фотовозможностям должны быть одними из лучших устройств на рынке. Возможно, так и будет, если криворукие разработчики не испортят все. На одном «железе» без стабильного и оптимизированного софта в наши дни уже не выедешь.

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Источник: sparronews